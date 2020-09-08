神州觀察：殺人放火金腰帶　依法治國真諷刺

殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸。一個是非黑白可被輕易顛倒、公平正義總一再缺失的社會，必然是一個法治墮落的社會，這樣的社會卻又天天高喊着依法治國，聽起來實在諷刺。

內蒙古呼倫貝爾市男子巴圖孟和，早年以刀捅殺與他發生口角的友人，或是考慮到其犯案時未滿十八歲及有自首情節，最終被以故意殺人罪判處十五年有期徒刑。惟十五年間他一天也未入過監倉服過刑，一直在保外就醫，刑期屆滿之時還親往看守所順利領取相關證明「銷帳」；其後更神奇地實現人生逆襲，當選某村村主任及人大代表，加入成為中共黨員，直至三年前因貪污事發，從而將這樁「陳年舊帳」翻了出來。

假設巴圖孟和成功「洗底」後能夠把持得住，從此循規蹈矩做官，這段「黑歷史」有沒有可能再也不會被翻出來，甚至不排除有機會加官晉爵，從村到鄉再到縣、市、省，一路扶搖直上？如此想來，真叫人有些感到「惋惜」，畢竟花了那麼多心思，到頭來卻還是前功盡廢；而這恰恰又證明內地官場其實充滿魔幻，不知有多少官員幹部已通過同樣的方式逆襲成功？

這宗醜聞亦令人不期然想起早前的孫小果案，弄權枉法情形可說十分相似。一個殺人放火、無惡不作的黑老大被判死刑二十一年後居然還活得好好的，各種立功減刑、保外就醫操作更沒少出現，若非「亡者歸來」後太過高調，或許也有可能不再被察覺，繼續逍遙人世間。由此更加可以看出，枉法腐敗帶來的危害及漏洞何其巨大，權力與法律一次又一次赤裸裸地媾和，實現起來卻又簡單方便至極，彷彿沒有任何制約，叫人十分無奈。

踐踏法治帶來的另外一種惡果則在於，社會公義再難伸張，無辜之人隨時會招來牢獄之災，有冤無處伸。當局近年為體現依法治國精神，彰顯司法進步，正在落力推進平反冤假錯案工作，然而悲哀的是，每樁冤獄所展示出來的黑幕總叫人無法直視，嚴刑逼供、屈打成招竟成了執法者慣用伎倆，形同土匪惡霸一般，與真正的法治社會可謂相去甚遠。

一邊平反糾錯，一邊又在製造冤假錯案，看上去很矛盾，卻又是法治不彰的社會必然存在的又一怪象。譬如當局表示要完善建立舉報人制度，鼓勵民眾一起維護社會公義，並承諾會保護他們，結果卻發現，不少舉報人的下場都很慘，舉報官員貪污腐敗也好，企業違規生產也好，不是被扣上莫須有的罪名繫獄，就是舉報人訊息遭洩露，入獄的可以製造「同室操戈」意外，在外頭的可以找黑社會刀斬全家；再就是埋屍操場，徹底滅口，總之不見法治蹤影。