回歸以來，香港的「司法獨大」掌握在某些人手裏，已成為了政治工具，發揮反中央、反「一國」的政治作用，發揮為反中亂港勢力提供保護傘的政治作用，發揮破壞香港法治、顛覆一國兩制的政治作用，司法獨大的危害性不言而喻。香港司法獨大發揮政治作用最集中的體現在妄自尊大、自我賦權，試圖挑戰和凌駕一國、中央方面。

英夷殖民統治香港時，將英倫的整套司法制度搬到香港，香港的司法是不可能「獨大」的，因為本地的「司法」是要維護大英帝國對香港的殖民管治的，是要維護大英帝國的國家利益的。從這樣的整體利益、根本利益出發，英夷在香港建構的是行政管治權「最大」和「獨大」，是英倫派來的港督權力最大、獨大。那時的香港司法只是英倫殖民管治香港的法律工具，除了維護殖民地的「法治秩序」，它沒有甚麼別的作用可言，它也不可能有甚麼其他的圖謀。

九七年香港回歸中國，實施一國兩制、港人治港、高度自治，司法體系原封不動，整體坐直通車過渡香港特別行政區，但香港司法的「國家品相」、「效忠對象」卻應該發生質的變化而沒有變化，司法體制中人沒有將「國家意識」由英轉中，「效忠對象」也沒有由英變中。香港的司法「品相」還保留着昔日港英政府的面貌，骨子裏和表徵上還是英倫那套。

司法領域中不認同中國、看不起中國、抗拒中國收回香港、看不起中國司法者大有人在，這種看不起和強烈的抗拒、防範之心令他們自我膨脹，甚至對國家和中央充滿敵意，一有機會，就要擺出一副唯我獨尊、唯我是「法」的架勢，挑戰中國憲政和司法。其實，他們根本沒有這個權力，卻要虛構出好像有天大的權力似的，拉大旗作虎皮，包着自己嚇唬中央、嚇唬港人，叫板「一國」。事情到這一步，他們已不是在玩兒法律，而是在玩兒政治。於是乎，他們對政治上氣味相投的反中亂港分子自會撐起保護傘。凡此可知，香港的「司法獨大」已成政治毒瘤，須動手術加化療加中醫調理也。