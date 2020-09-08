不近情者多藏奸。香港從來沒有三權分立這回事，反對派偏偏糾纏不休，部分法律界人士更是刻意混淆視線，動不動就拿司法獨立說事。他們目的很明顯，就是想利用所謂的三權分立來維護司法獨大。尤其是《港區國安法》落實後，他們更有一種迫切感危機感，為了守住反中亂港堡壘，必定拚死抵抗。

回歸前，司法被用作維護殖民統治和宗主國利益的法器；回歸後，司法又成為抗拒中央政府行使正當權利、庇護反中亂港勢力的工具。他們美其名曰司法獨立，實際上是司法獨大。司法獨大不僅造成司法不公，而且危及一國兩制。部分法律界人士妄自尊大，以香港法律凌駕國家憲法，以兩制對抗一國，以高度自治抗拒中央管治，甚至肆意挑戰全國人大常委會最高憲制地位。而這正是回歸二十三年、亂足二十三年的主要原因。

對此，港府一直無能為力，中央也束手無策。直至港區國安法出台，國安公署及國安委相繼成立，人們以為這次終於可以撥亂反正，改變司法獨大的局面，沒想到還是雷大雨小，虎頭蛇尾，港區國安法根本發揮不出應有威力。君不見，涉刑恐東方記者被放生的漢奸黎得意洋洋，指國安法「令全城噤聲」，最想毀掉「外國勢力」，現時卻成為港人最大力量。試想想，如果國安法真的「令全城噤聲」，他還能大放厥詞嗎？還能如此囂張嗎？

正是因為港府有法不依，執法者放軟手腳，黑暴才會死灰復燃。在周日的九龍騷亂中，警方拘捕二百多人，人數不可謂不多，但絕大多數涉及非法集結，這邊拉人，那邊放人，根本是白費力氣。不是說「光復香港、時代革命」口號違反港區國安法嗎？為何國安公署及國安委遲遲沒有行動？為何警方有尚方寶劍不用偏要用生銹菜刀？講多無謂，食多會滯，行動最實際。港府與其庸人自擾爭論甚麼三權分立，不如切切實實執行國安法。