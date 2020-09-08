全港一片呼聲要求司法制度改革，但很多既得利益者都大聲反對，當然就包括名正言順的「反對派」，眾所周知，他們勾結一些藍血黃絲大狀，為被捕示威者打官司，利用法律程序，鑽空子替疑犯洗脫罪名。搞事分子可以逃出法網，有恃無恐，所以現有的法律制度對他們來講是最好的工具，然而對一般市民來說，法律對他們實在太遙遠了，似是某些圈子的特權。請律師收費昂貴，而且往往打一宗官司要拖幾年，最終埋單收費以百萬元計，試問有誰人付得起呢？所以黃絲大狀免費打官司對示威青年簡直「恩同再造」，以後更加仆心仆命賣力報答，這是反對派籠絡民心其中一種煞食伎倆。

律師之間有一句口頭禪，通常對客人說，打官司是沒有寫包單的，其實這句話本身就是網絡潮語所謂「戴頭盔」，事先聲明，輸了請勿埋怨。若果細心想，話中意思大有問題，首先如果法律是清晰公正，為何會出現不能預計的結果呢？如果市民利益受損害，希望法律代其伸張正義，竟然得到的答案是好像賭博般，不知是開大開細，叫人如何由心尊重法治？

大眾有目共睹，反修例示威暴潮，至今審訊的多宗案件，不同法官的判決，對警方證人的信任度，對法律詮釋寬緊都大相逕庭，同一類型案件，一個官說你有罪，即時判監，另一位則可能判無罪釋放或輕判社服令，法律界的解釋是每宗案件的案情不同，這是「阿媽係女人」的講法，基本上說了等於沒有說，市民希望得到一個合情合理合法的解釋。

近日有司法人員調職引起關注，因為有數宗示威案在此官審理下，獲得無罪釋放，故網民對這個突然的人事調動加鹽加醋，陰謀論滿天飛。說實在，市民懶得理誰人審案，最重要是判決不可因官而異，不希望上庭像輪盤碰運氣。