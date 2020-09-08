有人號召九月六日上街遊行，下午由佐敦起步，沿彌敦道到旺角，主題是「反國安法、反健康碼、反對藉疫情押後選舉」。

比較過去同類活動不同之處，是這次遊行沒有主辦單位，也無人向警方申請不反對通知書，沒有人負責組織指揮，也沒有糾察維持秩序，只是不知名人士透過網絡號召參加者到時集合，自己起步，並以彩衣進場，遊行時換黑衣，遊行完畢再換彩衣離開，明顯是避免警方一早攔截及事後認人拘捕。警方則宣布部署二千警力對付。

現場所見，響應號召到場集結的人不少，但比較分散，從佐敦道到朗豪坊皆見，彌敦道沿途都見有群眾集結，他們間中呼叫口號，警方有時會截查，並舉藍旗警告，有時會封閉部分路段。警方的行動看來特別針對一些知名的示威常客，一見出現立刻攔截或者驅趕拘捕，避免他們成為群眾目標，吸引更多人前來聚集。不過，根據過往經驗，被驅散的人群散去之後往往重新聚集，可能湧去一些橫街和商場繼續呼喊口號，對其他過路市民和商場內的商戶依然會造成一定騷擾，到晚上九時，還留在旺角作游擊戰。

這種野貓式的遊行示威對參與者有其方便之處，自己一個人上街，警方很難阻止，也沒有足夠理由逮捕，只要他們看見現場警察多時便默默前行，看見警察人少才喊幾句口號，便能保護自己。不過這種遊行示威缺乏氣氛，未能造成聲勢，參加者少了多人同行互相支持的感覺，如果只是野貓式行動，相信傳媒也難以聚焦，當作大新聞來報道。

對市民來說，這種遊行示威因參加者分散，交通未見阻塞，行人仍能通過，馬路保持暢通，汽車照樣行駛，會覺得方便得多了。社會代價則是因群眾聚集增加的警力。

這次群眾聚集事件，我認為某政治主教的態度也有可取之處，他呼籲市民應繼續發聲，但不必非法遊行，亦不必麻煩防暴警察。他建議市民在當天中午十二時，在自己所在的地方「作聲一分鐘」，包括在窗口、在門口、在車上，用喇叭、用鼓、用鑼、拍手、拍板、播音、播歌一分鐘。

市民反對政府的政策措施本來就沒有問題，不應禁止，「反國安法、反健康碼、反對藉疫情押後選舉」都是部分市民意見，無論是否有理，都不應讓市民噤聲。大家相約在同一時間在自己所在地發聲，在當前疫情仍然凌厲之際，既可避免人群聚集互相感染病毒，也不會阻塞交通造成大眾不便，又可以堅持把意見清楚傳遞出去，實在對任何一方都有利無害。主動接觸群眾活動的組織者，好好勸導，如果成功也是一樁功德。