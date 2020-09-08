黑暴在周日再起，旺角區一片混亂，「假記者」、「急救員」再次築起人牆阻礙警方執法，暴徒從高空向警方擲物，堆起路障堵路，去年熟悉的場面重現。今次警方對「假記者」之流不再客氣，據悉有部分假記者遭票控違反禁聚令。問題是，禁聚令罰則輕微，根本沒有阻嚇力；警方有國安法尚方寶劍不用，暴徒前赴後繼。香港亂局伊於胡底，簡直不敢想像。

針對假記者問題，由立法會議員到關注團體都多次向政府提出「登記制」、「發牌制」規管，只有正規媒體的記者才獲發採訪證件，網媒一律不發，確保新聞質素和現場秩序，何樂而不為？這對正規經營的傳媒沒有影響，也對警方執法有利，偏偏港府不知怕了甚麼，對建議置若罔聞，結果暴亂一起，「假記者」人人手執一部手機掩護暴徒，警方動輒得咎，反被指為警暴，不是搬起石頭砸自己腳嗎？

當然，香港記協之流定必第一個撲出來反對，這個組織向來與漢奸黎關係密切，高層不時傍實漢奸黎出出入入，受人錢財替人消災，記協反對不足為奇。但要是港府有底氣，敢於與惡勢力周旋鬥爭，真正為了香港好，何須向這些反對組織賣帳？香港正是太多避事廢官，做官但求富貴榮華，沽名釣譽，恃權勢攞着數，才會輕易向反對派跪低投降，黑暴才會到了今日仍未平息。

「假記者」問題只是冰山一角，港府連這方面都沒有撥亂反正的勇氣，難怪公院黑醫護、大中小學黃教師各有山頭，做盡反中亂港之事，一樣無人動其毫毛，一樣照享高薪厚祿。更遑論最急需改革的司法制度，從外部勢力代理人手上奪回司法刀把子，扭轉司法獨大，杜絕「警察拉人，司法放人」，港府連想都不敢想，只敢縮在電腦屏幕前自吹「三權分工，行政主導」。

天下間最廢卻又最高薪的官員盡在特區，香港有沒有前途，有沒有出路，已是寫在牆上。