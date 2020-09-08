歷史不外乎是一部帝王家譜，筆者是唸歷史出身，對帝王心術總算略知皮毛。今日的時事是明日的歷史，昔日的帝王便是今日的總統、總書記，太陽底下無新事，在上位者的心態古今如一。

去年，本欄預言朝廷不會更換香港特首，不會差遣錦衣衞跨越深圳河，只會用拖字訣應對香江亂局，也不會熱衷於干預台灣選舉，看法跟主流意見頗不同，卻能僥倖言中，在在正是靠閱讀帝王心術。如今，西方世界最霸道的君主正磨刀霍霍，衝着我朝而來，此誠危急存亡之秋，他究竟是何想法，我方好歹也要弄個明白，好作準備。

美國總統選舉在十一月舉行，現任白宮主人特朗普亟欲連任，正不停打擊中國，以博取選民支持。目前傳得最盛的消息，是特朗普會於選舉前的一個月兵犯南海，摧毀部分中國人工島嶼，以刺激民望，甚至會借充當戰時總統為由，繼續掌政。

特朗普真有這般想法嗎？我作為歷史人，卻不作如是觀。香港人以至中國人有時太看重自己，滿以為天下人都會如斯看重你，未免太坐井觀天。美國選民真正重視的，第一是新冠肺炎疫情，第二是國內經濟，中國問題充其量排在第三、四位，聊備一格而已。十月份特朗普最想做的，是逼迫大藥廠推出新冠肺炎疫苗，跟中國開戰？你真別搞他。

除非中國主動攻擊美軍，否則美國民意不會支持輕啟戰端，特朗普犯不着去蹚這渾水。中美兩軍一旦交鋒，易放難收，要死傷多少，壓根兒無法預料。特朗普雖然喜歡當總統，但他只是想過閒來打高球、偶爾在螢幕上挖苦政敵的白宮生活，而不是想過二十四小時捧着核武密碼箱，隨時擔心是否要跟中國玉石俱焚的日子。要是日子過得這麼苦，這個總統，他寧可讓別人去當。