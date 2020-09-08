受到疫情和黑暴夾擊，香港營商環境急速變壞已是不爭的事實。呢，香港破產管理署發布嘅最新數據顯示，香港上半年累計破產呈請近四千五百宗，按年上升百分之十六，疫情對經濟嘅打擊立竿見影。

本港自七月起爆發第三波疫情以來，不少行業如戲院、美容、酒吧、按摩、卡拉OK、健身等再次捲入停業漩渦；飲食業限兩人一枱，晚上六時後禁堂食，最近放寬至晚上十時，惟依然兩人一枱，對食肆生意幫助有限。要言之，各行各業無不命懸一線，叫苦連天。

政府頭兩輪防疫抗疫基金被嘲「使大咗」，有議員鬧爆政府係又派、唔係又派！反中亂港淫媒都獲派近四千萬元；而更搞笑嘅係啲連鎖超市，疫情期間明明賺多咗，卻獲批逾億元資助；部分有物業收租嘅大財團都冇減過租同商戶共渡難關，申請補助又照獲批。政府忽然黃大仙上身有求必應？咁又唔係噃！最水深火熱嘅自僱基層，因為冇強積金戶口而被拒申請補助！你話如此這般「保就業、撐企業」係唔係嘥資源吖？

庸官成日話「張弛有道」，老朽𢱑晒頭，只覺得庸官係有斷估、冇痛苦，應扶嘅卻由得佢自生自滅！好似試行咗三年半嘅美食車，經營者血本無歸，真係要多得呢個得把口「創新產業」嘅無能政府！大家應記得美食車先導計劃推行時係威係勢，之後因港府支援及配套不足，導致經營困難，業界炮轟政府規管太多，又漠視經營者意見；喺疫情之下，政府話已因應情況為美食車提供減租七成半，然而多個指定營運場地嘅泊位已關閉，目前全部美食車已停運。

美食車的自生自滅，正反映政府對扶助創新產業的不足。論者指本港政策落後，法例過時，有報告亦指香港面對政策的不確定增加，人口老化又快，內憂外患，庸官卻姿姿整整，香港點會有好環境？