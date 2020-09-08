捷克總統澤曼最大的反對者、參議院議長維施特奇爾日前率領近九十人的龐大訪問團訪台，行程獲安排出席一系列政經、文化和商業交流，包括在台灣的立法院及大學發表演講，並與總統蔡英文及官員會面。事件引起北京不滿，外長王毅指維施特奇爾訪台是短視行為，將要為這政治炒作付出高昂代價。

值得研究的，是維施特奇爾訪台的背後意義及作用。從外交角度去看，捷克跟北京關係正常，向來沒有意見不合，這並不是捷克全面依靠北京，而是這個國家長期不積極參與和主導國際事務，在聯合國沒有主要議程，阻礙不了中捷關係發展。維施特奇爾訪台而帶來的中捷矛盾，不是捷克政府對北京的立場，反而維氏訪台獲取的名譽及政治收益，未來為捷克帶來潛在的政治、經貿損失，再凸顯中捷關係親善的重要性。

從捷克國內形勢分析，維施特奇爾率團訪台大打民主自由牌，目的是期望在國內招攬更多支持者，利用民主自由去反共，造成政治壓力給捷克政府，但這點預期未必能撈到最大的油水，因為捷克國民對政治並不嚮往，也不喜歡鬥爭，反會遭質疑別國的民主自由是否適合捷克。

挑起這場藉訪台打北京的把戲，當然離不開美國背後的導演，同樣是利用民主自由作幌子，推動維氏訪台，更促成台灣有機會打破外交僵局，台灣何樂而不為，更視維氏此行是對歐外交的一大突破，但這只是一廂情願。

在經濟貿易上，北京與捷克一直以來相當穩定，倘若台灣寄望這次維施特奇爾到訪後，可得以開拓台灣與捷克之間的經貿，帶動台灣走出歐洲，想法就顯得太天真。如果今次訪台的不是捷克參議院議長，而是歐洲大國的國會領袖，就會引發外交軒然大波，但這從來沒有發生過，泛起的漣漪連舢舨也不會搖動。