近年本港法官判案與量刑的裁決不時惹來爭議。政府表示，去年司法機構處理了三百六十八宗關於法官及司法人員的投訴，當中逾九成半的投訴與裁決有關，但這些涉及法官的投訴個案只是冰山一角，因為倘若市民不滿法官的判決，亦不知怎樣投訴。近日，有關司法機構七月三日的講座內容令部分法官感到不安及受壓，及公眾投訴某裁判官判案不公，卻獲調職疑似「升官」等，進一步影響到市民對司法機構的信任，香港司法是否獨大？如何能挽回市民對香港司法制度的信心？

筆者曾在立法會大會詢問政府會否參考海外司法管轄區做法，設立獨立監察司法委員會，法官的行為受公眾監察，以增加司法制度的公信力。政府回應指，處理法官行為不檢指控的審議庭，必須由法官組成，亦僅限由法官組成。政府的回應，令人覺得是在鼓吹司法獨大，只容許法官「自己人查自己人」，有「官官相衞」之嫌。難怪本港司法界被抨擊為自我膨脹，口稱司法獨立，實則司法獨大，既不能質疑，更不能批評，是本港社會亂象的主要根源之一。

終審法院前常任法官對香港司法獨大弊端的批評一針見血，包括：法官通過審理相關案件，把自己抬高到了全國人大的位置，由此自我賦權意圖否定全國人大的憲制地位；法院裁決長篇累牘囉嗦，迫使公眾沉默，而法庭裁決則更加有恃無恐，唯我獨尊；法院持續地讓公共利益屈從於個人權利的主張，這實質上變相直接鼓勵「違法達義」，法院在過去一年裏幫助創造了導致街頭混亂的社會環境，實際上不僅僅是包容，而是在縱容街頭暴力；最糟糕的是，法院允許律師顛倒《基本法》，它不是香港穩定繁榮的保障，而是被用來鑿擊法律和秩序的華廈。他大聲疾呼：「當下司法機構受弊端困擾，需要改革。」

「任何人都會犯錯，法官也不例外」，當法官在法律觀點上犯錯、錯誤運用酌情權，或因嚴重的程序或其他失當而導致裁決不公，律政司便要決定是否提出上訴。同樣地，法官犯錯就需上訴，並應設立機制監察法官。

不少市民反映現時本港量刑欠缺準則，發生判刑不公、阻嚇力不足的情況，政府及司法機構應參考英國等海外國家的做法，盡快設立由法律界人士及非法律界人士組成的量刑委員會，使本港量刑更具透明度及公信力。司法機構處理投訴被詬病為雙重標準，本港亦應參考海外做法，設立獨立監察司法委員會。設立量刑委員會及獨立監察司法委員會，可以增加法律本身的認受性及司法系統公眾參與度，從而真正做到審判公平公正。

近年來全球各地愈來愈關注量刑的平衡與公正性，例如英國量刑委員會於二○一○年組成，作為一個「負責對所有刑事犯罪制訂量刑標準的機構」，其指導意見對各級法院法官的量刑具有約束力，除非指導意見與法律公正性大相逕庭，否則各級法院法官「必須遵守」，而不是「考慮」指導意見。既然英國已設立量刑委員會來指引法官量刑標準，本港又豈能停留於殖民地時期的狹隘視野，不與時俱進？