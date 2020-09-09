世界視線：美國採群體免疫　分分鐘死得人多

美國的新冠肺炎疫情仍未受控，最新死亡數字已超過十九萬大關。總統特朗普日前表示，可能在十月底即大選舉行前批准疫苗。特朗普吹噓說，疫苗研製本來要花兩、三年時間完成，現在卻在短時間內完成，不禁令外界質疑，疫苗遲不推出早不推出，偏偏選在投票日前推出，當中是否涉及政治壓力，不能不令人質疑。

眾所周知，對於選戰長期陷於苦戰的特氏來說，「疫苗牌」已是他手上為數不多的「武器」。美國疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德最近向全國五十個州發出通知，要求各地做好為民眾接種疫苗的準備，然而令人擔憂的是，負責研發疫苗的兩大藥廠，目前仍處於第三階段測試，最快要到十月二十日接受政府審批，十月底就要開始發放，有政治干預、揠苗助長之嫌。

退一萬步說，即使疫苗如期在投票日前面世，但如公眾認定這是特氏的競選工程，對疫苗的信心肯定會大打折扣。不可不知，美國國內對疫苗有效性，本已是陰謀論滿天飛，認為藥廠藉疫苗大發其財，由公信力欠奉的特氏背書的疫苗，很有可能好事變壞事。

若疫苗未能趕及在十一月三日前面世，特朗普在抗疫上可能走向另一極端──採取「佛系」群體免疫法。美媒早前報道，新任白宮防疫顧問阿特拉斯建議華府採取瑞典抗疫模式，解除對健康群體的限制，讓新冠病毒傳播以建立群體免疫。這真是哪壺不開提哪壺，瑞典作為群體免疫的主推手，死亡率處於歐洲國家前列位置，當地衞生官員承認，該國本應採取更多限制措施控制病毒傳播。

阿特拉斯本人是神經放射學家，並無多少傳染病防治經驗，有人指出阿特拉斯之所以獲特朗普賞識，是他專門跟特氏的眼中釘、過敏與感染疾病中心主管福奇唱反調，例如福奇強調，必須加強兒童防疫工作，阿特拉斯則緊跟特朗普的口風，聲稱疫情對兒童沒有影響。說到底，抗疫對特朗普來說無非又是一場「個人表演」，不配合他的所有演員，都必須靠邊站。