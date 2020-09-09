正論：正義之聲驅妖邪　玉宇澄清萬里埃

金猴奮起千鈞棒，何懼冷箭四面來。本報「正論」昨日十四字標題，擲地有聲，文中逐點嚴正駁斥美國兩個媒體對東方報業集團的失實報道，尤其是美媒CNN（有線電視新聞網絡）涉及誹謗本集團、《東方日報》創辦人馬惜珍先生、其兄長馬惜如先生及集團榮譽主席馬澄坤先生。CNN顛倒是非，令人震怒，各界路見不平，紛紛仗義發聲，力證已故的兩位馬先生清白。

兩位執業大律師分別指出，馬惜如先生及馬惜珍先生兩人都未經法庭審訊，根據無罪假定的原則，不能負上涉及罪名的指控，更不應被指潛逃往台灣。律師更舉出律政司的說法佐證。二○○五年時任刑事檢控專員江樂士，致函馬惜珍先生承認當年的檢控證據不足，二○一四年律政司更表明馬惜珍先生在香港亦會無罪釋放。代表官方的律政司都明言得一清二楚，一錘定音，兩位馬先生都是毫無疑問清白之身，所有流言蜚語應到此為止，外界人士不應再說三道四。

大江東去，浪淘盡，千古風流人物，馬惜如先生在一九九二年逝世，馬惜珍先生亦於二○一五年往生，塵歸塵，土歸土，就算有多大仇怨也應化作輕煙，更何況無怨無仇，西方傳媒無緣無故，待兩人過世多年後才對塵封舊事大做文章，不但沒有尊重「死者為大」，更有趁死無對證，大肆抹黑之嫌。兩位退隱多時，不問世事的長者過身，作為美國知名媒體，何故毀二人名聲，如此做法，等如人格謀殺，令他們泉下不得安息？作下如此大罪孽，等如把自己傳媒招牌，向別人墓碑摔下去，一拍兩散，這又何苦？而且受傷害的不止是馬惜如先生及馬惜珍先生的清白，還有兩位的後人亦平白無辜受到影響，上上下下，男女老幼，蒙受無妄之災。馬澄坤先生尊重傳統美德，非常孝順，竟被質疑是否真的希望其父回港，一片孝心痛上加痛。死者已矣，活着的人才是最大受害者，令人深表同情。

美媒連串動作，不謀而合，背後動機為何？是為了商業炒作吸引讀者眼球，是惡意攻擊，還是有更不可告人的圖謀，希望藉打擊東方報業集團以達到政治目的？適逢漢奸黎智英多案纏身，包括刑恐東方記者案，黎亦是公認反中亂港親西方漢奸，曾揚言「為美國而戰」，此時此刻CNN的報道，時間來得太巧合，明眼人必定看得出其意欲何為。

枉西方傳媒經常自比民主鬥士，歌頌人權自由，滿口仁義道德，行為卻喪盡天良，CNN公然違背新聞道德，未有求真求證，無憑無據踐踏兩位前人的名聲，手段卑鄙，令人齒冷，如像披着天使白袍的撒旦魔鬼，作為知名具代表性的美媒，如此墮落，是否代表其他行家的操守也物以類聚？西方傳媒素來自詡會為公義發聲，面對兩位已故的馬先生蒙受不白之冤，會否站出來聲討CNN所作所為？

連串事件中東方報業集團的名譽亦受波及，創報資金被指與不法行為有關。法律上雖然誹謗死者難以入罪，但若影響到其他人蒙受損失便可以追討賠償。馬惜如先生及馬惜珍先生的家人相信不會罷休，為己為先人，誓要討回公道。作為香港的上市公司，東方報業集團既要為自己名聲據理力爭，亦要向股東負責，不能容許破壞集團名譽的攻擊行為。河水不犯井水，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我不退縮。任你CNN如何財雄勢大，背後有何人物撐腰，也必定要還東方公道，就事件作出一個圓滿的交代。

香港各界市民，對兩位馬先生及東方報業集團蒙受冤屈，在受訪時大表憤慨，紛紛表態力撐本報。東方扎根香港五十年，與港人風雨同路，歷盡無數風波，患難見真情，早已建立深厚不能取代的感情。由一份名不見經傳的報紙，發展成為香港第一大報，連續四十四年全港銷量第一，馳名中外，垂範華文報業，東方報業創辦人馬惜珍先生高瞻遠矚，辦出一份求真求精、報道全面、為普羅大眾發聲的報紙，所以得到大眾支持。一路走來，東方報業高層發揚光大，為市民提供娛樂與資訊並重。有香港有東方，有東方無窮人，為人津津樂道。《東方日報》就是香港人的報紙，風雨兼程五十載，邁向另一個五十年，繼續服務香港市民。

日出東方照未來，東方與港人同舟共濟，支持東方就是支持香港，感謝廣大讀者支持，不斷回饋讀者，更成立《東方日報慈善基金》惠澤社群，可惜世風日下，加上政府長年逼害，基金無奈停辦。無論如何，東方前進的步伐不會停下來，繼續精益求精，壯大規模，推陳出新，報紙面對紙媒困境，暴疫困局，經濟低谷，迎難而上，絕不鬆懈，繼續為市民提供最優質新聞。東網與時並進，最快最真，一網知天下，瀏覽量屢創新高，百尺竿頭，務必更進一步。市民眼睛是雪亮，東方光照未來，壹傳媒窮途末路，已經證明香港人的選擇。

二○二○年是一個不折不扣的大時代，國際政局波譎雲詭，各地戰雲密布， 中美兩個超級大國博弈，步入新冷戰時代，香港成為磨心，正值多事之秋，政治局勢微妙，錯綜複雜，是非難辨，傳媒面對挑戰更加巨大。不招人妒是庸才，《東方日報》作為香港第一大報，言論舉足輕重，自然是眾矢之的，西方勢力的矛頭所在，不足為奇。東方報業高層洞悉先機，謹守傳媒報道真相的角色，照顧讀者需要，同時兼顧香港利益，心繫家國，堅守民族大義。橫眉冷對外敵強虜無理指控，我自放眼觀天下，玉宇澄清萬里埃，一笑但看風雲過。