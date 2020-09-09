神州觀察：刀漢當街傷學生　校園安全怎防範

公安部近日表示，隨着各地學校陸續進入開學季，在做好常態化防疫的同時，各級公安機關亦需將校園及周邊安全工作當成一項重要任務來抓，深入展開治安隱患、亂點排查，及摸排化解涉及學校或學生的矛盾糾紛，以策萬全。然而有些問題就是這樣，愈擔心愈會出現，總叫人防不勝防，但這並不能成為政府卸責的藉口，危機愈大愈需想辦法解決。

湖南張家界桑植縣一間學校近日發生襲擊學生的惡性治安事件，一名持刀男子趁清晨返學時段相繼刺傷四名中小學生，被刺位置包括胸腹等處，有人受襲後倒地流血，並有一名女學生遭人以刀架頸挾持，與警方對峙，氣氛緊張，所幸終被圍觀群眾合力制服，所有受傷學生亦被證實無生命危險。有報道指施襲者或患有精神病，惟具體情況仍有待當局進一步通報。

一個不爭的事實就是，內地學生群體已愈來愈淪為沒有安全保障的一群，從中學到小學再到幼稚園皆不能幸免，而這亦是社會感到驚懼及無奈的現象，因不論從生理還是心理來說，他們都是最脆弱、最不具自我保護力的群體。偏偏就是有那麽多兇殘可惡之人向他們下手，所作所為又只為洩私憤，以達致所謂報復社會之目的，只是稚子何辜？屢向手無寸鐵的學生揮刀掄斧子，何止是懦夫所為，簡直就是冷血禽獸，毫無人性。

當然，面對不斷惡化的校園治安環境，當局近年也沒少花心思。正如公安部所說，目前已在各地校園周邊設立了十多萬個「護學崗」及二十多萬個警務室、治安崗亭，校園內外的安全隱患、治安亂點都在加強排除，只是這次為何又未能防住？更別說過往發生的諸多血洗校園案件，動輒死傷枕藉，如同將學校變成屠宰場、人間煉獄，又當作何解釋？當局又表示會從源頭上防範解決危機，譬如會同教育等部門深入排解涉校涉生的矛盾糾紛，防患於未然，若真能做到當然再好不過，怕就怕難以全面落實，最終流於表面。

中醫講求標本兼治，既要緩解表面病徵，又要想辦法將病源根除，對待校園治安問題同樣如此。單純的治標之舉不僅無法全面防範風險，本身亦是個極度消耗社會資源、不切實際的做法，譬如校園周邊的警崗警亭究竟需達到怎樣的密度設置，才能確保所有學生安全？全國的學校都層層設防，又會是何等景象？若再從報復社會角度考慮，遭受安全威脅的何止是學生群體？全社會其實都面臨同樣問題，惟有加快形成公平正義的社會及法律制度，逐漸消除各種人為不公，使民眾活得舒心安樂，怨氣少了，社會戾氣便會相應減少，從而回歸治本之道。