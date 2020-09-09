功夫茶：通關無期點出行　打造旅遊大隻講

冇靈魂政府防疫無方，抗疫無能，第三波疫情彈上彈落一段長時間，搞到市民無所適從，禁聚令又張弛無道，搞到市民有時又出現「抗疫疲勞」，疏於防範！其實，講到尾，都係庸官碌碌，失信於民，好似三地互通「健康碼」，依家廣東及內地已經同澳門通關，而香港嘅「健康碼」依然只聞樓梯響！

嗱！之不過，庸官縱無能、無信，都識得出來威，至緊要識搶咪！一見疫情略回穩，仲唔姿姿整扮好環境咩！政府公布周五起又放寬防疫措施喇！大家唔好成日記住政府無能，就趕住移民！或者政府無能，必定懲罰市民！後日出街食飯，畀你帶埋一對仔女喇！政府係唔係好有人情味呢？仲呻！

各位街坊，依家商經局局長邱騰華尋日為大家釋放正能量啦，佢透露若疫情進一步受控，期望下周五起可以重開主題公園和會展嘅展覽，並同時撤銷主題公園及會展嘅社交距離限制措施喎！咁屆時大家又可以呼朋引類，手拖手好朋友咁去海洋公園探吓嗰七千多隻動物啦！又可以高歌歡唱去迪士尼樂園：人人常歡笑，不要眼淚掉！把大半年嘅抑鬱愁緒盡情拋開！政府保你「就業」，一於去癲！去玩去睇嘢開眼界先啦！

呢，希望在人間，廢官幾咁廢柴無能，都會拋啲七彩繽紛嘅氣球畀大家！總之，畫餅充飢、望梅止渴，喺你絕望時，都未必完全冇用㗎！庸官又乘疫情稍下降再吹吹牛皮，話要打造「旅遊氣泡」，指港府至今先後對十一個國家進行初步接觸，提出願意作出雙邊討論恢復互相出行，初期會有階段性及風險管理，當中已有五至六個國家表示有興趣，而泰國及日本已進行雙邊接觸咁話。

嘩！犀利咯！連德國、法國、瑞士都有接觸；新西蘭、澳洲都有興趣同香港恢復出行，似乎我城朋友遍天下！之不過，依家市民連去深圳、珠海、澳門都難，健康碼搞極都冇影，點解又忽然好似有張「無形之碼」，可以好似神奇飛氈，世界通行？

庸官大言炎炎，誇誇其談，信不信由你！功夫茶倒諗起一個明朝嘅「救災騷」：話說地方官一聽上級官員即將駕到，就立即開倉賑災，找一堆災民排好隊，大官一到，就一一施粥，大官一走即全部解散；阿哥！最慘係大官遲到，災民就要餓着乾等！此種「吏胥之禍」，史不絕書。今庸官口口聲聲如何如何打造「旅遊氣泡」，有成十多個國家歡迎大家出遊，果然係跟足主子步調：堅定前行，燃點希望！信佢，盞又係一次次失望，燃點嘅希望，每趟都化成灰燼！咪口水多過浪花，搞好粵港澳三地通關先啦！呢個「正苦」已冇晒誠信，仲一日到晚「大隻講，口爽爽」死性不改！