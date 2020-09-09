最近從香港司法發生的三件事，可以看出《港區國安法》遭到「反國安法力量」的反擊。這個反擊來自外部和建制內有人自縛「國安法」手腳，甚至對國安法自廢武功。

這三件事，一是香港警隊國安處以干犯國安法等罪抓捕了黎智英等十人後，對這樁國安大罪並未行使國安法規定的中央管轄權，而是交由根本沒有辦理國安案件經驗的本地司法機構處理，且多次允許黎智英等保釋，拖拉檢控，令黎智英等繼續在社會上從事「為美國而戰」的「未竟事業」，其主理的媒體依然日日宣揚和煽動「反中亂港」。

二是香港法官對黎智英的恐嚇《東方日報》記者案「放生」，其理由既不顧鐵一般的事實，也不講起碼的邏輯，完全是強詞奪理。向世人宣示，香港司法掌握在某些人手裏就是要「刑不上黎智英」！也是在向同行暗示，只要是黎智英的案子哪怕是「國安的案子」，只要落在香港司法手裏，那就可照辦煮碗也。

三是香港警隊國安處拘捕「人民力量」成員譚得志，自曝原本以譚得志違反《港區國安法》調查，然「後經搜證及與律政司研商」，轉以涉嫌違反《刑事罪行條例》處理。人們要問，國安處為甚麼要自曝這樣的「轉變」？為甚麼要把國安法擺上枱？這是在開國安法的玩笑，還是讓警方實施國安法出醜？在警方調查譚得志以「防疫為名設街站，散播憎惡政府訊息」一案中，發現譚得志曾在街站高叫「港獨」口號，鼓動支持美國因《港區國安法》的公布而制裁十一名中港官員，凡此皆涉及違反國安法，為甚麼不能以干犯國安罪告他？為何把國安法棄之不用？

上述三件事，在案件上和案件處理上各不相干，但有共同惡劣影響。香港司法領域中反國安法力量正要「淹掉」國安法，他們在顯示仍然掌握香港司法大權，雖有《港區國安法》，雖有國家國安公署，雖有朝廷駐港大臣擔任國安顧問，雖有警隊成立國安處，皆不足懼，強龍壓不過地頭蛇也。