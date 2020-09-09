「何苦挖空心思，想要弄假成真，做人別太CNN。」這是曾經紅極一時的網絡歌曲，嘲諷美國媒體CNN對華報道偏頗。尤其是在西藏問題上，該媒體更以公然造假聞名，CNN因此成說謊的代名詞。據不完全統計，美國總統特朗普最少二百三十多次炮轟CNN做假新聞，更一度撤銷其記者的白宮採訪證，可見CNN不只對華報道偏頗，其他報道也慣性弄虛作假。

最耐人尋味的是，自從漢奸黎被香港警方拘捕後，CNN等美國媒體隨即連篇累牘為其洗白，並乘機抹黑及打壓其競爭對手東方報業集團。美媒為洋奴漢奸撐腰並不奇怪，但如此顛倒是非，將被告說成原告、原告當成被告，這種手段未免太卑鄙了。在CNN的刻意包裝下，漢奸黎涉及刑恐案既是因兩報競爭，更是因反中立場才受到政治打壓，而隻字不提其早已犯案纍纍。

媒體有政治立場無可厚非，但淪為政治工具甚至造謠機器，則是另一回事。難怪特朗普對CNN從來不客氣，他本身已是說謊高手，沒想到CNN猶有過之。人們應該還記得，去年八月CNN在報道香港黑暴時，竟造謠「港警使用汽油彈」，將暴徒擲向警方防線的汽油彈，惡意改成「汽油彈由警方防線丟向示威者」。後來在鐵的事實面前，CNN不得不就「錯誤報道」向香港警方致歉。然而，江山易改，本性難移，CNN造假成性，致歉又有甚麼用？

世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。CNN等西方媒體不惜製造假新聞為漢奸黎洗白，政治目的昭然若揭，這恰恰證明他是徹頭徹尾的洋走狗。《港區國安法》白紙黑字列明四大罪行，即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全，其定義和罰則也寫得清清楚楚。既然如此，為何揚言「為美國而戰」的漢奸黎還能夠逍遙法外？當局還在猶豫些甚麼？難道害怕洋人「說三道四」？