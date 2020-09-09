近日熱議的司法獨大，根本就是偽命題，無論一切法律學說，各門各派的法律理論，都是以保障人民的權利為中心思想。原始時代以暴力解決爭執，動不動殺人搶掠食物，性命朝不保夕，這樣根本沒有辦法群居及建立部族。法律出現，全人類都約法三章，象徵步入文明進化。為保障人命安全以及財產，法律既是政治工具亦是管治手段。法律不是從天上掉下來，不要把它神化。

所有人都必須要遵守，但絕對不代表法律不可觸碰。立法機關的存在，證明法律是可以修改，只要合乎社會發展以及人民需要，任何法律都應修改至盡善盡美。

香港現有的法律制度不是石頭爆出來，也是經過多年不少演變修訂，過時的法律基本上甚少被引用來起訴，去年香港爆發百年一遇的示威暴潮，才引致政府要動用《緊急法》這條陳舊法例，甚至中央出手推動人大通過《港區國安法》，也不過是為適時止暴制亂。

故此對於新法律的通過，毋須恐慌，只要嚴格遵守，便不會墮入法網。政府及執法部門也應確切執行法律，對付暴徒漢奸走狗更加不用畏首畏尾。犯法的要拉，只要證據充分，何懼別人說三道四？

司法再大也不可能獨立運作，假若沒有警察拉人，法官不會走到街上拘捕疑犯；假若沒有懲教署執行刑罰，就算法官判終身監禁也是枉然。整個司法制度要配合整個香港社會制度，無論在資源以及體系上，都沒有一個超然凌駕一切的地位。據說法官穿袍戴假髮，是要營造一種高高在上的形象，令法庭更加被尊重。這個說法最多只適用於民智未開時代。今日絕大部分人都接受過教育，尊重法律，並非因懼怕法官，一頂假髮的象徵意義還存在嗎？要遵守法律，不是由形式出發，而是發自市民內心的尊重。司法人員，撫心自問，你們做到嗎？