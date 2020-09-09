估不到三權分立這個名詞，一下子變了香港政壇的熱門話題，先後有教育局局長、特首、律政司司長等紛紛發言，指特區政府的政制並非三權分立，而有些社會組織和人物如大律師公會、立法會議員及評論界人士，都為之嘩然，群起而攻之，認為特首否定三權分立，是意圖改變香港政制，並引幾任香港終審法院首席法官的講話，說他們都曾指香港政制是三權分立。

香港政制是否三權分立，真是很重要嗎？對特區政府的運作是否會有影響？

如果參考《基本法》原來擬定的背景，首先要弄清楚，英治時代，香港的政制是行政主導，管治香港的權力，全集中在港督身上。港督名義上由英國王室直接授權，行政、立法和司法權力都歸於他一身，司法部門的大法官也由港督任命，所以回歸前香港政制沒有三權分立。在草擬《基本法》過程中，特別是鄧小平在一九八七年會見香港特區基本法起草委員會委員時，已講得非常清楚，要繼續英國人行政主導那一套，不搞三權分立，此所以後來有京官在五年前再三申明香港不搞三權分立這點。只不過香港很多人都有意無意忽略中央官員重複強調的重點，連編寫教科書的作者也隨便胡謅，倒奇怪為何負責管理教育的官員不及時糾正。

香港政制是否三權分立，翻查《基本法》條文便一清二楚，如果《基本法》寫了下來便是有，沒有寫下來便沒有，何需再三辯論？看《基本法》條文，清楚寫下政府機構行政、立法和司法的分工，三個部分互相配合，也互相制衡，倒沒有提到三權分立。

今次林鄭發言，重點是強調行政權、立法權、司法權來自中央授權，點出了香港沒有三權分立的根本原因在於香港並非獨立政治實體，這也就是否定三權分立，認為與維護國家安全可能有所衝突。

這次反對者只能引終審法院首席法官的講話作根據，而不是引《基本法》，可見他們也清楚《基本法》沒有提及三權分立這點，只不過是循例吵嚷一番。居然有立法會法律界議員說，三權分立是普通法的基礎，他大概忘記了，嚴格來說，清楚奉行三權分立政制的國家只有美國，普通法的起源地英國的政制，也並非實行三權分立。

不過，香港的政制是否三權分立的爭論，其實沒有多大意義，因在實行上，香港的行政、立法和司法機關自香港主權移交至今一直都是互相制衡，這才是最重要的部分。至於現時政制的互相制衡是否過度，少見互相配合，令行政主導的原則難以實行，倒值得拿出來討論。