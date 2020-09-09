「司法獨大」近日鬧得滿城風雨，繼有屢次放生黑暴被告「前科」的裁判官被調往高院處理原訟庭刑事案件排期事宜，被質疑為「明降暗升」後，又有匿名信揭發高院一名法官，涉於七月三日在一個有全港裁判官出席的法律簡介會上，批評「藍絲」法官要小心言行，令部分法官感到被施壓。司法界之烏煙瘴氣，很可能已超出人們想像。

大家必定記得，今年四月審結的將軍澳「連儂牆」斬人案，裁判官因為強烈批評黑暴「是不折不扣的恐怖活動」、「文革式極端行為」、「使人失去說話的自由」，事後遭到清算，終審法院首席法官馬道立發表聲明，指有關裁決可能給人偏頗的觀感，經區域法院首席法官同意後，決定涉事裁判官暫時不安排審理涉及類似政治背景的案件。事件當然激起愛國愛港的市民嘩然，如果這都是偏頗，為何有些法官讚揚掟汽油彈的被告是「優秀的細路」、反中亂港政客是「關心社會」，就不算偏頗了？現在更發展到有高院法官被指向「藍絲」法官施壓要求噤聲，難道司法界是獨立王國？是名副其實的「deep state」乎？

所謂deep state，意即深層政府，屬於陰謀論，指非經民選，由政府官僚、公務員、軍事工業複合體、金融業、財團、情報機構所組成的，為保護既得利益，幕後真正並實際控制國家的集團。在香港，deep state可能沒有那麼複雜，只需「司法獨大」足矣。正如本欄前述，高院說「禁蒙面法」違憲，哪管這是特首行使《緊急法》權力，「禁蒙面法」便即時失效；又如司法覆核一招，由港珠澳大橋到政改方案諮詢再到免費電視發牌等等，只要港府政策不合反對派的心意，申請司法覆核必獲法庭批准甚至勝訴，港府如螃蟹被綁無所施其技，更遑論漢奸走狗永遠獲包庇。

誰才是香港政局的真正主宰，呼之欲出。