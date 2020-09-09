有人說美國總統特朗普甫一上任，就處心積慮要圍堵中國，本欄一直認為不是。反倒覺得，中國與美國的關係之所以弄到今日的田地，乃陰差陽錯，合該有事，卻不是白宮主人刻意鋪排的。

特朗普上任頭一年，中美關係良好，如他當真矢志要與中國為敵，何以平白浪費一年光陰？當時的白宮主人，非但不想與華拚殺，反倒挖空心思，希望發展雙邊關係。

二○一七年特朗普訪華時，特地帶來一節錄影片段，片段中他的外孫女兒在背誦唐詩，逗得習近平夫婦笑不攏嘴。訪華行程完結後，白宮主人更說，這是他一生中最快樂的幾天。從這些細微處觀之，其時的特朗普，像是決心要與中國硬幹一場嗎？

早前，美國前國家安全顧問博爾頓在新書中透露，特朗普曾懇求習近平出手助他連任總統，而中方在新疆設立的集中營，特氏也表示理解。以此看來，這位美國總統對中國本來並無太大惡感，到了今年一月，兩國還能成功達成第一階段的貿易協議。

整個局勢發展的轉捩點是在今年三月，最先在中國爆發的新冠肺炎病毒傳至美國，疫情在美利堅全面失控，死者、病者枕藉，特朗普被指防疫不力，使他十分狼狽，亟待找到下台階。偏在其時，中方媒體竟說新冠肺炎病菌是在去年十月，美軍刻意散播到武漢的，特朗普聞言老羞成怒，更不會放過這難得逮到的機會，便卯足勁煽動民眾，從輿論到實際層面，向中國發動攻勢，兩國關係至此才全面轉壞。

一場疫情把中美關係徹底扭轉，但這場疫情不是人力所能預計的，或許只有神力才可以。本報記者在年初曾到黃大仙祠為中外關係求籤，得下下籤，名為「蔡母遇險」。

如今回想起來，天下之事，當真早有定數？