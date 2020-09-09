漢奸黎官司纏身，一身都係罪！佢涉刑恐東方報業集團記者案結案陳詞前一日，彭博新聞社香港分社刊出含沙射影報道後，聲大夾無準；日前美國有線電視新聞網絡（CNN）以報章競爭為由，圖文並茂列出東方報業集團高層背景資料。

有學者認為，兩家美國媒體多番將黎智英「英雄化」，同時又以「小報」及帶個人色彩嘅用詞醜化東方報業集團，內容偏頗，做法並不公道。CNN本身同爛果報一擔擔，與「假新聞」結下不解緣，特朗普過渡團隊通俄新聞，被指大部分係胡說八道。一個胡說八道嘅媒體，又亂咁轉載網上未經證實嘅貼文，擺明為搶眼球，將網上誹謗性貼文當寶，重複渲染，如此不擇手段想損害東方報業集團聲譽，除毫無新聞操守，居心叵測，更是無品！

弘一大師說：「學不難有才，難有志；不難有志，難有品。」無格無品嘅CNN，一味無中生有，涉失實誹謗，東方報業集團已一一據理反擊，並保留追究權利，絕不會退縮，都係嗰句：犯東方者，實捉到你！而CNN的無中生有，予人嘅感覺就係製造了一堆文字垃圾，還有甚麼公信力？

最令人失笑嘅報道，竟指毒果報創立後搶東方銷量，兩報陷入競爭。夏蟲又豈可語冰，東方報業集團連續四十四年全港銷量冠軍，歷年經官方核數，冇花冇假！而毒果報近年來蝕入肉，壹淫媒五年累蝕逾十九億元，依家日日哀求訂戶，所謂兩報競爭，螞蟻挑戰獵豹誰快？雖然此時大家都有抗疫疲勞，都唔應該爛撻撻，唔負責成咁啩？出來威又亂搶咪，認真瘀皮！

香港依家立立亂，國安立法又得個壇，天師唔捉妖，任由外妖內妖亂咁舞，文字垃圾亂咁飛！不正應了：天反，時為災；地反，物為妖；民反，德為亂；亂則妖災生！妖就係妖，切勿玷污「英雄」兩字！