剛過去的周日（6日），本來是第七屆立法會選舉投票日，不過早前政府以疫情嚴重為由，押後選舉至明年，這一天也注定成反對陣營借機發動大遊行的重要時刻，結果大批示威者上街，油尖旺一帶從中午便被反轉，持續十多小時。這次衝突堪稱國安法出台後第一場「大騷」，但反對派的公職議員卻集體潛水，只在網上推動、宣傳，精人出口，笨人上街，這場把戲玩得太純熟。

心水清的人早發現，六日上街的人不是十多歲的青少年，便是熱血衝動的年輕人，可謂社運小蝦小魚，反而有公職在身的泛民立法會議員、區議員全部沒影，他們明顯在切割不合法活動，以免被警方追究、失去公職及豐厚糧餉。

結果，警方當日由中午就不斷驅離違例聚集的人群，既為防疫，又要防激進示威者影響鬧市秩序，甚至燃燒彈再度出現，一整天下來，近三百人被拘捕，沒有投票權的青少年佔了街頭最大勢力。

他們當然是被號召出來，可號召他們的人卻全部銷聲匿迹，既沒人像以往般在警方採取驅離行動時，擔當所謂「調停人」，連曾號稱保護年輕人的銀髮族也沒了影。心水清的人當然知道，國安法一出，出席有港獨宣示的活動很大鑊，辛苦奪權得來的公職很容易被褫奪，所以，有公職在身者當然怕怕，自己做烏龜，但他們的網上宣傳卻一點不少，大家看看過去一段時間公民黨、民主黨及職工盟，甚至所謂醫管局甚麼陣線的網上文宣就知道，誰在推人上街？誰在鼓動別人「留個案底是令人生更精彩」，可自己卻明哲保身？

這一招，本港幾個反對派政黨玩得太熟練，從佔中到去年以來的反修例示威，這招用過無數次，可惜年輕小朋友還是會上當，直到留了案底，可能還在驚慌中自我安慰，渾然不知自己做了笨人，做了他人的武器。