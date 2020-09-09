近日，教育界關注有教科書出版社進行改版時，跟從教育局「專業諮詢服務」的意見，刪除或修改有關「三權分立」的謬誤，引發社會各界討論。事實上，國家憲法及香港《基本法》所確立的香港政治體制均是行政主導、行政立法互相監督互相配合、司法獨立。香港不是一個國家，從來不是「三權分立」。事件反映過去的教育界，一直尚未準確認識香港《基本法》，才會引起如此不必要的反彈。香港教育界必須正確指出國家政治制度採單一制原則，中央行使全面管治權，香港三權分置以維護國家統一及領土完整。

除了教育界外，香港政府及其公務員也必須認清糾正「三權分立」的錯誤說法。前幾天，我偶然查看香港特區政府駐倫敦經濟貿易辦事處的網頁，發現不少謬誤。該網頁在介紹香港特別行政區高度自治時，只提中央負責外交國防；在介紹港人治港時，將港人治港一詞翻譯為「Hong Kong people ruling Hong Kong」，但其實更準確的翻譯應為「Hong Kong people administering Hong Kong」。更甚者，網頁介紹香港政治和司法制度時，行文意思更錯誤地令人意會香港是三權分立，隻字不提中央全面管治權、香港直轄中央人民政府、香港實行行政主導、三權分置。

細心研究下，港人治港一詞沒有出現於香港《基本法》的條文之中，而只在附帶的文件裏反覆提及，故修改其英文措詞並不是修訂《基本法》，是旨在更完整地呈現一國兩制所體現的精神。

事實上，英文「ruling」有時會翻譯為「統治」，對於部分英語使用者來說，可能會對一國兩制產生誤解，誤以為中央與香港特區政府分享屬中央事權的權力。有關港人治港的英文翻譯，查看香港立法會紀錄，當局指早在二○○七年已使用「administering」的翻譯，但無奈許多正式文件均沒有修正過來，而上述所提及的官方網頁即為一例。

就我們所見，連如此重要的措詞亦沒有統一的標準，香港政府並沒有氣魄決心正本清源。單看當局對憲制精神怠慢的態度，又如何對得起國家賦予我們高度自治的權利？

的確，其身不正何以服人，政府自身欠缺堅持的素質，是難以監管現時複雜多元的教育界，讓我們及香港下一代正確認識把握一國兩制。香港已回歸二十三年，也算上一至兩代人的時間。如當初能從中小學課程做起，制訂與一國兩制相適應的教學課本，並以培養愛國守法的公民為目標的話，相信不至於今天會見到，有如此數量之多的年輕人被煽動走上街頭，挑戰一國兩制。

公務員是社會的標杆，而教師更是年輕人的榜樣，兩者皆需對憲法及《基本法》有正確深入的認知，才可以將一國兩制全面地、準確地落實及維護。我們實在沒有多餘的時間，只能吸取香港回歸後走彎路的教訓，對準日後公務員及教育界的管理系統，以全面正確落實一國兩制。