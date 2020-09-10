功夫茶：當年冤情從頭說　港府美媒都姓屈

秦檜誣害岳飛之詞「該事體莫須有」，依家大家習慣說「欲加之罪，何患無詞」。「莫須有」唔通真係一把無論陷害幾多忠良也不會鈍嘅劍？呢，美國有線電視新聞網絡（CNN）日前刊登一篇有關本報嘅報道，荒誕浮誇，以無知為知，完全不知「平恕」為何物！完全係一篇顛倒是非，涉嫌誹謗本集團嘅文字垃圾，屈得就屈，難怪其文一出，政界轟其偏頗，手法卑劣！最令人不齒嘅係，CNN無故提及《東方日報》創辦人馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生，兩人分別於二〇一五年及一九九二年往生，卻被CNN大做文章，認真豈有此理！

往事並不如煙！且聽功夫茶細說從頭，當知CNN報道字眼欠公道，含血噴人！馬惜如先生和馬惜珍先生堂堂正正、謙虛和合，正正是真金不怕洪爐火，當年含冤前往台灣而不返港完全可以理解。六、七十年代，在港英政府管治下，貪污問題嚴重。一九七七年廉署人員請求馬惜珍先生游說其身處台灣嘅胞兄馬惜如先生回港指證貪污警察，承諾其胞兄回港作證一定不會被檢控。馬惜珍先生兩度前赴台灣向胞兄轉達廉署建議，惟馬惜如先生對當時司法無信心，是以拒絕，而馬惜珍先生回港後，不料相隔一段時間遭到檢控，被加為一宗案件嘅第九被告，係最後一名被告。

案件嘅曲折離奇在於，被拘捕前一個月內嘅七七年七月三十日，馬惜珍先生以香港童軍總會星、馬、泰及印尼親善訪問團名譽領隊身份，接受時任三軍司令夏卓賢爵士授旗出發。呢個親善團地位超然，係慶祝英女王登基銀禧紀念慶典活動，審查嚴格，必定要身家清白；馬惜珍先生喺一九七六年四月獲時任港督麥理浩頒授獎章，隔一年，再接受當年駐港三軍司令夏卓賢爵士授旗出訪四國，大有劍佩走東西之氣勢。馬惜珍先生熱心公益，致力慈善，親力親為帶領香港童軍外訪，更全數負責嗰次百幾名童軍及人員出訪四國行程嘅旅費、食宿同埋各項開支，深受當時港英政府認同，帶領童軍代表香港，對比返港後短時間被扣查，令人難以置信。

馬惜珍先生樂善好施，創辦《東方日報》為民請命，實有「草積不除，時覺眼前生意滿；庵門常掩，勿忘世上苦人多」之心志，其人格高尚，辦報有理想，其高瞻遠矚至今一直影響其後人！《東方日報》四十四年來銷量冠軍，一紙風行，豈是無因！而難道逃不出「木秀於林，風必摧之」嘅魔咒？馬惜珍先生風頭正盛，豈料不足一個月，「忽然」被拘捕，事出突然，政界人士亦指出，馬惜珍先生一身無上榮譽，獲頒殊榮事前肯定要查三代，證明係清白之身、人格無污點，質疑不足一個月才臨時被拘捕涉政治目的，疑受警廉風暴拖累！

事實是，馬惜珍先生最終並無定罪。二〇〇五年十月廿六日，時任刑事檢控專員江樂士致函馬惜珍先生，承認基於當年證據不足，即使馬惜珍先生出庭應訊，亦不夠證據檢控，律政司於一四年四月十四日更指明馬惜珍先生將無罪釋放，證明案件為冤案。馬惜珍先生抗爭三十七年始沉冤得雪，而其胞兄馬惜如先生亦從未被起訴。

有法律界人士質疑，有人疑利用往生者無法控告在世者誹謗嘅漏洞，有政治及商業打壓之嫌，又指馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生喺三十七年後已獲平反，即法律層面皆係清白之身！大風思猛士，如今卻含冤受屈，使人為兩位先生扼腕！更炮轟CNN枉為一個傳媒機構，別有用心嘅報道，不正是「內行不修，身之罪也」嗎？

CNN至叻生安白造，劣迹斑斑，被特朗普斥為專做假新聞，亦因為屈香港警察放汽油彈，而要發道歉聲明。古人說，士不立品者，必無文章。如今CNN將許多殘缺不全、以訛傳訛嘅資料，隨意拉扯拼湊寫成故事當「新聞」，其涉失實誹謗，經不起本報據理逐點駁斥擊破，佢完全口啞啞，好似失水之魚，無晒反應！

馬惜珍先生及馬惜如先生，兩人之人格昭日月，光明磊落，兩人亦已逝世往生，CNN之流再涉失實誹謗，甚至指黑為白，協助漢奸黎抹黑競爭對手，那渣招罔顧事實誣陷，實在天理不容！CNN若然仍有一分羞愧恥辱之心，知錯能改，好應該還原歷史真相並慎重向本報道歉！還本報創辦人一個公道！