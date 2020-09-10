產評：科技股大上大落　爆泡先兆莫輕視

美國科技股近日顯著受壓，連帶港股炙手可熱的相關股份皆全線向下，重點巨企合計市值蒸發高達逾一萬億美元，更不乏個股單日暴瀉兩成，走勢儼如細價股。回顧歷史，當炒板塊開始在高位大幅波動，升得急時跌亦快，且散戶無懼波動繼續亢奮參與的話，就正是資產泡沫爆破前的先兆。始終科技股就算怎受惠疫情，也實難支撐目前的超高估值，嚴重透支未來。當資金流、宏觀經濟或地緣政治等因素生變，隨時會引發史詩式股災，更為激化全球貨幣戰埋下伏線！

回看截至上周三的五個交易日，美國科技股紛紛破頂而上，其代表納指每日創新高，單單六隻股份市值就一下子飆至八萬二千億美元，佔美股總市值超過兩成，吸引無數散戶由觀望變為怕錯失升浪，將疫情帶來的經濟困局拋諸腦後，務求短線賺錢。

就在這樂之不疲時刻，上周四就「高處不勝寒」。如此大上大落的場面，往往就是牛市大逆轉前的預兆，雖然沒有人知道音樂椅遊戲的音樂會何時終止，但突然停止的時間似乎愈來愈近。就連有「新債王」之稱的岡拉克亦警告，散戶的踴躍程度乃美股「不祥之兆」，當中不少是完全不熟悉股票，明顯是單受貪婪驅使！凡此種種，皆被視為泡沫白熱化之象，升市還能撐多久，頓成疑問。

事實上，目前美國科技股的估值已嚴重脫離現實，背後與美國政府的政策有關！聯儲局的無限量寬及超低息環境，使市場流動性過分充裕，但經濟景氣持續低迷，生意淡薄不如「賭博」，連著名的科技巨企也參與「以小博大」的期權遊戲，足見實體經濟悲哀極至；而疫情大爆發，利好科技在防疫生活下的應用，亦變相送上東風，抬升了身價。可如斯的瘋狂炒作，就正如昔日泡沫，與上世紀八十年代日本經濟泡沫及千禧年的科網泡沫相比，更有過之而無不及，而兩者當年如何收場？須謹記日本經濟至今仍一沉不起的教訓。

受到近期美股衝頂及美元貶值影響，新興市場股市亦陷入一片狂歡。表面上，美元貶值是「去美元化」下的一個現象，但相信更多與美國總統大選前特朗普政府用以支持美國經濟、乃至穩定全球的策略。當美國政局底定，又或年尾疫情再次大爆發，特朗普就毋須再刻意粉飾太平，其自私的性格必然會招致新興市場震盪，迫使新興市場再加大量寬救市，而緊隨的，好可能為新一輪全球貨幣戰揭開序幕！