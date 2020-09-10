正論：全民檢測再延長　雷大雨小問題多

政府抗疫其中一場重頭戲，全民檢測新冠病毒，未推出已引來不少質疑聲音，專家紛潑冷水，反對派更為檢測扣上「送中」帽子，市民的反應亦未像預期中踴躍，這「全民」兩個字做不到，政府又一次雷聲大雨點小，而且疑因為「未夠數」，再度延長計劃三天至下周一。

整個檢測計劃由本月初展開，至昨天推行了九天期間，約一百四十二萬人於全港各社區檢測中心接受採樣，人數未夠全港兩成人口。而檢測所發現的隱形患者，暫時為十九人，包括昨日其中一宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診個案數字不多，是一個好現象。這句話聽在市民耳中，實在是莫大諷刺。

七百多萬人口，不足兩成人參與檢測，肯定不理想，亦不是政府所預期的人數，其餘八成人口當中有多少是隱形患者，變成無從稽考，而檢測是自願性質，這些拒絕參加的人士又沒有禁足，隨時可以周街播毒，令到整個計劃意義變得不大。市民參與未如預期，政府歸咎多方面抹黑，但其實反對派從來都逢政府必反，市民見怪不怪，不會輕易相信讒言。歸根究柢都是因為對政府失去信心，回歸廿多年來倒行逆施，民望如江河日下，止暴制亂無期，再加上疫情初期封關拖拉，以及防疫措施擾民，民心盡失，怎能期待有良好反應？

全民檢測先天不足，並非政府精心安排，也非甚麼德政，而是急就章補鑊措施，因為豁免海員及機師檢疫，出現漏網之魚播毒，導致第三波疫情爆發，來勢洶洶，比之前任何一波更惡劣，要找出隱形病患，刻不容緩，但全民檢測卻在爆發第三波疫情約兩個月後，才正式展開，疫情已經開始緩和，錯過最初關鍵時機，檢測的作用大大降低，期間無辜枉死的數十條人命也救不回。

檢測計劃事前安排未夠周詳，在執行方面亦甩漏多多，俯拾皆是，有人可以冒名登記，有人檢測後失去紀錄，亦有收集樣本的箱子竟然被阿伯取來擋雨。政府處理手法亦大有問題，有如黑箱作業，迴避回答內地人員相關問題，甚至連支出方面也答得閃閃縮縮，最初稱是中央負責，後來又改稱中央願意分擔費用，至今仍然拒絕公開是次計劃總開支，僅說設立檢測中心、醫護及行政支援人員以及運送物資等開支由港府負責，整體開支將於計劃結束後公布。單從參與人手計算，這次計劃已經使用逾億元公帑，整體開支相信以億元計，換來發現不足二十個確診患者，成本高昂，收效微小，難以說服市民公帑用得其所。

兩岸四地都有成功抗疫例子，香港抗疫卻還有一大段漫漫長路要走，專家已經預告冬天將會有另一波更猛烈疫情。雖然各國加緊趕製疫苗，但遠水不能救近火，求人不如求自己。這次檢測雖然難稱之為成功，但無論如何是寶貴經驗。若新一波疫情爆發，政府吸取教訓，理應可以決定是否即時來個大規模檢疫，及早找出隱形病患堵截，避免重蹈覆轍。可是庸官老早打定退堂鼓，說下不為例，這次浪費的不僅是公帑，還辜負參與者的支持。