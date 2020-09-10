世界視線：軍工企業胃口大　美國哪能不好戰

繼日前被指出言侮辱陣亡將士，美國總統特朗普再度觸怒軍方。他在當地時間周一批評國防部領導層，只想不斷發動戰爭討好軍火商。有媒體形容，這是特氏對軍方前所未有的公開攻擊，或對爭取連任選情產生負面影響。

特氏此時此刻說出這話，當然不是想影響自己在軍隊的支持度，因此他強調基層官兵都支持自己，只是五角大樓的高層，除了打仗討好那些製造飛機及其他軍火的公司，甚麼都不想做；他還特別提到，在擊敗伊斯蘭國（IS）後，他曾建議讓美軍回國，但遭到五角大樓反對，批評「有些人喜歡繼續花錢」。

特氏上述所講的確是美國長久以來面對的問題，亦令人想起美國前總統艾森豪威爾一九六一年離任時，警告國人「軍工複合體」的勢力正不斷壯大，國防工業對利益的追求將扭曲外交政策。

作為歷時最長的對外戰爭，美國長時間難以從阿富汗抽身，就是利之所至的後果。正如有人指出，只要戰事一直膠着，五角大樓要裝備有裝備，要人手有人手，自然不想凱旋而歸。黑水保安護衞公司創辦人普林斯，年前曾建議特氏將阿富汗戰事「外判」，揚言只要給他六千名僱傭兵，就足以取得十一萬名正規軍無法達到的戰績。五角大樓對此反應冷淡，一方面固然因普林斯吹牛吹得太過分，但何嘗不可理解為軍方高層擔心「乳酪」被搬走。

盤點特氏委任的國防部長，由第一任的馬蒂斯，之後的沙納漢，再到現在的埃斯珀，皆跟軍火商有千絲萬縷的關係，特氏本人更是美國軍火商的最佳推銷員。人們不會忘記，美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯記者卡舒吉去年在沙特駐伊斯坦布爾領事館遇害，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼被指在幕後主使，結果特氏為了硬推跟沙特簽署價值百多億美元的軍火訂單，懶理外界批評，堅決力撐對方。

最諷刺的是，特氏吹噓的沙特軍火「大刁」，大部分是在奧巴馬主政時期談妥。不管哪個黨派的總統上場，都只能盡力將「軍工複合體」餵飽，美國不斷製造外敵，也正因為此。