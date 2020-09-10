「為美國而戰」的黎智英是香港反中亂港勢力的總頭目和臭名昭著的首席漢奸，近年，這位「叛國禍港」的「港奸」時辰到了，不能不有難，涉嫌包括違反國安法的多宗官司。其中最「老」的官司，是他在二○一七年涉嫌犯下的恐嚇《東方日報》記者的官司，拖了三年多才被檢控和上庭。然而，在證據確鑿、表證成立之下，居然被判「罪不成立」。

緊接着老美媒體CNN就跳了出來，對本案的受害人《東方日報》猛踩數腳，以無中生有、含沙射影、構陷誹謗的手法抹黑、詆毀「東方」，目的無非是為黎智英喊冤，好像他才是「受害者」，為他撐腰打氣。在此之前，CNN已大篇幅、多次報道吹捧黎智英，吹捧他是敢於對抗中國的「民主派富翁」。

多年來黎智英「為美國而戰」，如今他「中槍」了，「有難」了，老美媒體當然要為他「發聲」，幫他打冷槍、射暗箭，投桃報李，那才會對得起黎智英的漢奸角色和所作所為。這種必要的「鼓勵」和「酬謝」是一定要有的，否則會寒了漢奸的心。當然，以黎智英的「王八吃秤砣——鐵了心」的「為美國而戰」，也不一定會很「計較」CNN之類是否在他「有難」之時「送溫暖」，但心懷感激，堅定永當漢奸的決心那是一定的。

君不見，不久前黎智英干犯國安法等罪被警方拘捕又保釋回家後，面對老美媒體盡訴心中情，男人老狗哭得「飛哩啡呢」，極之肉酸嗎？他不是還「愛寫詩」嗎？面對CNN對他「英雄式報道」，會不會夜深人靜之時也胡謅幾句，然後在美發表呢？

現在黎智英還有多宗比干犯「恐嚇罪」重得多的官司纏身，「打脫」恐嚇罪，他恐怕是高興不了幾天。不過，以老美和他的交情，是一定會「密切關注」、「高度重視」他的官司。以老美的「固有成見」和「政治需要」，黎智英的任何官司不管結果如何，老美官方和媒體都會為他或喊冤或歡呼，都會拿他大做反共反華文章，這是大漢奸才能享受的待遇。