新冠肺炎疫潮第三波雖然有暫緩迹象，但依然未有平息，並再度出現大廈感染群組，總而言之，市民還是要天天戴口罩，勤洗手，沒有辦法，誰叫政府無能，救命靠自己。市民減少外出，保持社交距離的禁令逐步放寬，限桌令雖放寬至四人一枱，但食肆依然晚市只准營業至晚上十時，再加上不能擺一圍圍酒席，現在只是聊勝於無。

其實一家人吃飯要分三四張枱，的確是奇聞，而食肆開到十點，為何不索性開到十一點，當中有甚麼分別呢？政府的堅持，完全不符合邏輯，說穿了，這只是另類的禁足令，想大家食也食得不安樂，自然會減少外出用餐。食肆叫苦連天，是重災區，但是無論如何，人總是要進食的，所以生意「吊鹽水」還是有機會生存下去。可嘆旅遊業連叫苦機會也沒有，相信過了今年，能夠捱下去，繼續營運的所剩無幾。

港版健康碼因疫情問題，一拖再拖，遙遙無期，眼看澳門、廣東及內地其他省市開始互通，只有羨慕份兒。香港人想去旅行不是沒有可能，但只能去離島。想去外地旅行，都不知要等到何年。當局很有自信地說，將與十一個國家商談旅遊氣泡，但只聞樓梯響，從來未有真正達成的迹象，甚至人家公然否認有此計劃，局長熱面貼冷屁股，又成為笑話一則。

據報道就算所謂旅遊氣泡達成，還是需要旅客在行程內進行病毒檢測，有機會需要四次，甚至在外地亦要進行，這樣做豈不是等於自找麻煩？相信除了公幹或留學生，都不會想在如此狀況去外地「歎世界」。政府所做一切，對推動經濟及旅遊都沒有實質成果，倒不如專注抗疫。一日有疫情，旅客都不敢來，市民也不敢搭飛機。說來說去，等特區政府出招，不如等到多個國家推出疫苗，起碼都有實物，不像港官愛吹的「氣泡」。