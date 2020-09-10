從網媒讀到的香港故事：有一家三囗一向與家人同住，現因大家發生意見需要遷出。當事人因工作和孩子上學關係，需要住在港島，一家三口，要求居住面積一百五十呎，開放式廚房，連浴廁，港幣七千元月租。

可以假定當事人本來與父母家人同住，兩代之間意見不合，需遷出另覓居所，時有聽聞。既然已組織小家庭，有孩子要上學，小家庭另立門戶也合情合理。問題是預算的租金似乎低於市面平均租值。另外一家三口居住面積一百五十呎連廚房浴廁，聽來頗為狹窄，放了一張大床後再沒有幾多空間可供走動伸展。難怪有網友說，這個水平的租金租一個劏房小單位就差不多。

我也上網略查一下，港島灣仔銅鑼灣一帶的劏房月租是港幣七、八千左右，有些條件較佳的高至萬元，都是些較舊的樓宇，面積一百到一百二十呎，設計主要是供一人住，三個人居住稍嫌侷促，沒有幾多活動空間，房內有雪櫃、微波爐、電水壺等設備，大多數聲明不准明火煮食。除了晚上睡覺外，這些劏房並非一家人正常生活之所。

我不知道新一代小家庭打算怎樣解決居所問題，其實他們大可以找朋友一同租住一個稍大的獨立單位，當然要選比較偏遠地區，如筲箕灣或柴灣等區，四百呎左右單位月租一萬四千到一萬五千，應該在預算之內。每個小家庭佔用一個小房間，還有客廳、廚房和浴廁可以兩家人共用，活動空間遠比劏房優勝。當然兩家人分租一個單位總有不便之處，需互相忍讓，互相遷就。

有人建議當事人考慮遷往離島居住，如南丫島、長洲、坪洲、梅窩等，按他的預算，應該能租到一個獨立居住單位，不用與別人分租。但照顧孩子不方便，假定兩夫婦每天大清早要去港島上班，晚上下班回家，路途比較耗時，孩子要交託別人看顧。

相信以當事人的條件，要輪候到公屋才能解決問題。香港樓價實在太高，與平均收入脫節，一般打工仔買不起房子，因供求關係，水漲船高，租金隨着房價不斷上升，所以租住也不是長遠之計。現時輪候公屋人多，起碼要等五年，況且就算輪候到公屋，也不一定分配到理想居住地區，只是因租金廉宜，到時可全盤重新計劃。

如不是因照顧孩子，遷往離島是不錯的選擇，上面提到的幾個地區，渡輪來回每程不到一小時，房屋租金要便宜得多。離島一般居所比較寬敞，空氣清新，容易建立鄰舍關係，互相照應，人情味比市區濃得多。乘坐渡輪時可讀報看書、上網瀏覽、或者閉目養神，不會浪費時間。