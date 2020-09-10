「塵歸塵，土歸土」出自《聖經》舊約創世紀，多見於喪禮，用中國人的話就是入土為安，死者為大。

既然連《聖經》都有這個說法，洋人不可能不明白讓逝者安息是應有之義。然而，講一套做一套同樣是西方標準，像美媒CNN最近便咬着東方報業集團不放，連已故集團創辦人馬惜珍先生及其兄長馬惜如先生的名字都突然被翻出來，遭其以失實報道惡意中傷。兩位馬先生逝世多年都不得安寧，原因無他，美媒為了替走狗出頭，不惡毒的招數不用。

眾所周知，漢奸黎與美國關係密切，揚言「為美國而戰」，過去多次接受美媒專訪，被吹捧為「民主鬥士」。早前漢奸黎生平第一次被告上法庭，他涉嫌刑事恐嚇東方記者，可恨司法又玩放生，在裁定表證成立下，最後依然判其罪名不成立。有人執番身彩，當然第一時間找美爹哭訴，看見走狗落得灰頭土臉，美媒跳出來攻擊正義傳媒一點也不令人意外。

然而，貴為國際知名的新聞機構，發動輿論攻擊亦應有點格調，起碼應查證所刊內容是否屬實。正如執業大律師指出，馬惜如先生從未被拘捕及檢控，亦未經法庭審訊，根據法律無罪假定原則，實屬清白之身；而○五年時任刑事檢控專員江樂士曾致函馬惜珍先生，承認基於當年的檢控證據不足，不夠證據作出檢控；到了一四年律政司更指明馬惜珍先生將會無罪釋放，證明案件為冤案。過去在港英政府管治下，貪污問題嚴重，兩位馬先生含冤受屈，基於對當時司法制度無信心而前赴台灣居住，行為可以理解，亦可避免陷入冤獄。

美媒罔顧事實，反而極盡歪曲抹黑誣陷之能事，手段卑劣，居心叵測，令人難以置信這就是美國口中的民主人權和新聞自由。最傷心的莫過於兩位馬先生的後人，為了維護正義而令先人不得安寧，在最重視孝悌傳統的中國大家庭裏，怎麼可能不自責？