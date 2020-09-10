筆者居住的樓房素來平靜，鮮少發生事端，去年某天突然來了一輛警車，幾名警察湧入我鄰居家中。這家人跟我稔熟，他家的孩子隔天便找我玩耍，他們出事，當然使我懸心。原來是他家的孩子沉迷打遊戲機，連吃飯也不管，父親一怒之下打了孩子幾藤，母親見狀，便報警求助。其母事後告訴我，兒子經常待在我家，有部分原因也是想逃避父親的嚴厲管教。

此事使我沉吟了好一會兒，心想時代的確變了。筆者小時候的年頭，給長輩體罰是尋常事，如果誰家的男孩沒被父母打過，他大抵可以成為新聞人物了。今天則相反，誰家打孩子，就會成為新聞，隨時會招來警察臨門。

我有一個伯娘，育有三子，個個知書達禮，事業有成，位高權重。筆者隔月就會跟他們一家飯敍，每一次伯娘都在講述她當年如何棒下教出賢孝之子，我的堂哥們就笑吟吟地在旁恭聽，邊聽邊替母親的飯碗加菜。顯然，他們是十分認同，甚至感激母親所用的施教方式。

「體罰」本質上或許沒有甚麼不對，但時代不同，效果便會截然相反。威權政治大抵也是一樣，既是失時失運，便不宜勉力為之。世運從來都是剛柔相推，如今不是強霸者「走俏」的年代，這道理本欄已談過多遍。

中國的為政者偏是不信，堅持走「戰狼」路線，但這兩、三年下來，真能討得了好去嗎？印度、捷克、台灣，每一個的實力都遠不如中國，然而中方向他們施壓，卻招來強力反彈，印、台兩地甚至擺出不惜玉石俱焚的姿態。就算強如美國，用霸道一樣不行，北韓、伊朗、委內瑞拉的國力遠遜於美利堅，但不論哪一國，都不肯向山姆大叔屈膝。這年頭，人們就是不吃這一套，你愈是逼迫，反彈力愈強。