一個人的品格是好是劣，畢竟不是誰人說了算，他需經過時間考驗，真金自是不怕洪爐火！政界轟CNN別有用心，罔顧事實以許多以往殘缺不全嘅資料，甚至是以訛傳訛嘅傳言誣陷東方創辦人，手法卑劣可恥！反之，把一個叛國禍港、惡貫滿盈的漢奸美化成「英雄」。

在黎智英涉刑恐東方記者一案，法庭表證成立後卻放生佢，令人質疑司法機構及律政司處理手法有問題，CNN全冇提及黎涉嫌違法，令人懷疑其立場偏頗。美媒炮製一堆文字垃圾為漢奸黎護航，手法之低劣下賤，令不少市民也不齒，正如吳女士話齋：CNN針對和誣衊《東方日報》，「黎智英做咁多衰嘢市民有眼睇」，而美媒卻對黎正面報道。呢啲咪叫公道自在人心囉！

孟子就說：非其道，則一簞食不可受於人；如其道，則舜受堯之天下，不以為泰。「泰」，在此是過分嘅意思。港人，很多時會憎人富貴嫌人貧，不過，整體而言，還是有種正義與取捨之道！孔子都話：富而可求也，雖執鞭之士，吾亦為之；如不可求，從吾所好。睇吓漢奸黎嘅壹淫媒，多年來為吸睛，譁眾取寵，引入狗仔隊侵犯藝人名人私隱，無所不用其極偷拍、造假，破壞人哋家庭；而採訪賤招，那渣到無人有，好似刊陳寶蓮遺體照，令人看後極度不安；「哥哥」張國榮於東方文華酒店跳樓自殺身亡，其記者即日去張寓所「摷垃圾」，聲稱找到張嘅三袋「遺物」，報道手法出位，可謂人神共憤！

尋日本報列了一張「壹傳媒旗下刊物跟蹤偷窺不良報道」，有不少係捏造事實，破壞人哋家庭、藝人夫妻生活嘅古仔！漢奸黎因《港區國安法》被捕，保釋期間同某填詞人「深情對話」，又表示家人對佢最重要，不是事業名譽！說罷更忍不住泣數行下！做咗咁多破壞人家夫妻、家庭嘅陰騭事，自己重視家人卻懶理他人「冚家富貴」？始終天理循環，報應不爽！