二○二○年是中國崛起路上好好記一筆的年份！因除要應對史無前例的疫症外，還要應付美國與其盟國的車輪戰，中國已陷入自八九年後最艱困環境。經濟上，國家還能以雙循環拆解，軍事與外交上卻硬不得、軟更不能，幸而美國的小弟國家各有煩惱，圍堵中國未立先破。

特朗普的選戰策略是消費中國，中國成了他的最佳替罪羊，疫情塞責可以甩鍋中國、打壓中國能賺民意，近日美國更拉上亞洲幾個國家向中國插刀，日本、印度及澳洲各有表現，就連捷克，亦有政界人士越洋挑動兩岸關係，背後無一不是美國的操弄。

各國中，印度出刀最狠，中印兩國本在今年五月已爆邊境糾紛，雙方在邊境的軍事談判談了兩個多月，本來且談且退，近日卻忽然談崩。如今已是九月，海拔四千多米的高原地帶已開始降溫，往年這個時間，駐守邊界的守兵都會趕在大雪封山前撤離荒原，今年中印邊境卻是增兵，硝煙味愈來愈濃。

近日中印雙方各自向邊境地區增兵加員，大量武器如坦克、火炮、戰機等亦源源送上前線，多達三萬以上的印度士兵將在高原過冬，一副與中國死叩到底的硬姿勢。解放軍沒有像印軍般聒噪，但軍隊部署一點不少，這個冬天十分寒冷，也十分危險！

南海亦有軍事麻煩，除了美國軍機一再挑釁偵察外，馬六甲航道亦可能有紛爭，就連台灣亦頻出破壞兩岸關係的言論與行動，後面還有日本與澳洲補刀，但日本首相因為健康亮紅燈而辭職，日本政壇已亂作一團，現在已無暇他顧。剩下一個澳洲，中國政府早已經先下手為強，封堵其部分農畜產品進口中國，澳洲經濟先受傷，還有多少力「補刀」呢。結果美國的「蟻多咬死象」策略，雖然不齊全，但中國到底以雙拳敵十臂，二○二○年的最後一季，挑戰太多了。