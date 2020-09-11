北京對台灣武力統一之議近來頗盛，主因是內外的趨勢都朝台獨發展。在內，蔡英文連任成功，國民黨連韓國瑜的高雄市長也丟了，上一次選舉的聲勢似乎是逆轉，國民黨的新生代領導層更似走向本土化，捨棄「一個中國」的原則立場。統派近乎消失，政治大勢和政府權力難以挽回。蔡英文政府會加強台獨化的去中國化，台灣社會裏台獨傾向會日甚，難以扭轉。

在外，則美國催逼愈來愈緊，除了內閣官員訪台，公然挑釁，美軍戰艦、軍機在台海徘徊，大有在台停駐的意圖。這就變成美台聯防的發展，直接挑戰北京的主權。內地有言論指出，一旦美軍戰艦、軍機停駐台灣，便是戰爭的開始。這不僅是美國挑戰北京對台的主權，且是把台灣轉變成可以對華出擊的前沿陣地。

美軍戰艦、軍機可停駐台灣，攻擊力量便可覆及中國大陸沿海以至內陸，台灣變成對華封鎖的第一島鏈的組成。且如果不作抗衡，美國有得寸進尺的傾向。北京的國際形象會大失，變成任美魚肉，回轉到一九九九年美國炸毀中國駐南斯拉夫大使館的情況，當年中國傷亡人員便是白白傷亡。

從任何角度看，美國軍方進駐台灣將成開啟戰爭的觸發點。美國會否誤判，認為北京不敢抗爭？北京是否真的不敢輕啟戰爭？

美國觸犯北京的紅線，在內外注視之下，北京是不能不作出應對的。應對只是譴責、抗議是沒有效果的，而是要動武，那麼需動武至哪個程度呢？

一個提議是把台灣空域列為中國大陸空軍巡邏區域，禁止外國軍機進入，實際也是禁制台灣空軍的行動。一個可能後果是美軍撤退，但蔡英文或會冒險攻擊，以美國代理人的身份對戰。這就會迫使解放軍出擊，戰事一發不可收拾。關鍵是美軍會否助戰，爆發出局部地區戰爭。

或許美國不想開啟對華的全面戰爭，短暫攻擊後便止，進行談判。可效果是東亞震動，區域裏的資金奔逃美國，使美國的負債經濟一時受到注資支撐，挽救敗局，同時增強圍堵中國的國際聲勢。若在美國大選前出現，更為特朗普助選。

因此，此議不應在十一月美國大選前落實，而是放出消息，在大選後若特朗普連任便要推行，拜登當選則擱置進行談判，不為特朗普助選，也給美國警告。

民進黨的台獨傾向不會改變，北京宜表示強硬態度，一觸底線便武力統一。一方面備戰（對美對台），另一方面提出「一中」前提的兩岸自由貿易協議，給台灣一條出路，也引發台灣內部爭議。