黎智英既然是「為美國而戰」，那麼老美的CNN之流當然就會鼓勵、保護他，就會幫他打壓、攻擊其「競爭對手」，抹黑、攻訐香港堅持國家民族正義立場、對反中亂港堅決鬥爭的東方報業集團。

黎智英二十多年來投靠老美、反中亂港一直被東方報業集團深揭猛批，他是繼李柱銘之後，第二個在「東方」照妖鏡下顯出漢奸嘴臉的漢奸，從此臭名遠揚，成為人人喊打的過街老鼠。於是老美就要保漢奸，並向「東方」打冷槍、射毒箭，只是這場「狗為主戰」、「主護狗急」的鬧劇並非始於CNN對「東方」的攻訐。

不過，黎智英早已「含淚」哀叫要老美支援、保護是天下共見的。這情景可以用中國古戲劇中「後庭花滾」「長調一口氣」唱出：「亂紛紛、翻滾滾、惡狠狠、燄騰騰、鬧炒炒、昏慘慘、撲剌剌、格支支、嬌怯怯、哭哀哀、恨茫茫、淚漫漫」。二十年來，黎智英和山姆大叔的互動表演大致如此。

當年，黎智英矢志反中亂港，創辦媒體，就是「拜美為師」。他的辦報方針、卑劣手法、營銷爛招乃至版面設計等等都學足美媒。他一腦袋扎進老美懷抱，急求認同，只是老美當時並不怎麼把他當回事，那時山姆大叔手中已有李漢奸及一群反對派。商人出身的黎智英大概也知道玩政治和做生意一樣「很現實」，自己不弄出大動靜「反中亂港」，老美是不會用眼皮夾他的。

於是，黎智英把從老美那裏學來的流氓、無賴、欺詐、好話說盡、壞事幹絕的各式手法用之於經營媒體、用之於「整合」反中亂港勢力，終於在港搞出了「亂紛紛、翻滾滾、惡狠狠、燄騰騰」，動亂、暴亂不止的大局面，李漢奸的作用早就瞠乎其後，黎漢奸掛帥粉墨登場也。就在這個時候，他才「有資格」聲稱「為美國而戰」，山姆大叔也才有「新寵」可納。

然而好景不長，幸福的時光總是短暫。《港區國安法》一出，黎智英大難臨頭，漢奸再怎麼「哭哀哀、恨茫茫」也難逃厄運，CNN的幫手更是屁用不管也。