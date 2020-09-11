黑暴不止，疫症不絕，香港在雙重打擊之下陷入前所未有的困境，究竟何去何從，令人憂心忡忡。一項關於中國城市的發展報告顯示，香港排名由去年第三位急跌至第九位，與北京、上海、廣州、深圳四個「超一線」城市的表現形成鮮明對比。這個結果純屬意料中事，香港競爭力本已每況愈下，加上暴疫夾擊，更如雪上加霜，排名不跌才怪。

香港名義上是國際金融中心，實際上一直在吃老本，來來去去靠炒樓炒股過日子。近年連炒樓炒股也不容易，若不是大量中資企業來港上市，支撐股市的同時，也吸引資金流入，從而發揮財富效應，惠及消費和投資等內部需求，整體經濟勢必更加不堪，與內地一線城市的距離也勢必繼續擴大。

顯而易見，香港的發展愈來愈離不開內地因素，尤其是在美國打壓下，香港唯一出路就是加強與內地經濟融合，只要國家繼續開放和發展，香港就可維持金融中心地位。遺憾的是，有些人政治邪毒上腦，逢中必反、逢與內地融合必反，無論是經濟和民生合作，還是政治和文化交流，統統受到無理阻撓，甚至連內地應港府要求協助檢測病毒，也被抹黑妖魔化。他們開口閉口「本土化」，還要搞甚麼「黃色經濟圈」，簡直是腦殘白癡。香港不過是彈丸之地，資源有限，市場不大，過去靠擔當中西橋樑角色搵食，若排斥內地市場，無異於自斷生路，七百萬人連生活也成問題，遑論持續發展。

新冠肺炎疫情打殘全球經濟，中國自然也不例外，但相對於西方國家，中國既是疫情最快受控的國家，也是經濟最早復甦的國家，充分展現出發展潛力及韌力。香港近水樓台，有何理由不乘搭順風車？有何理由自絕於國家？黃絲們要求「歸英歸美」，那就快去找英爹美爹吧，那裏有很多自由很多機會正等着你們，何必留在這裏獻世！