不認還須認，全民檢測反應差強人意，大約兩成的檢測率，基本上做不到當局所說，揪出隱形病患的作用，對解除第三波疫情危機也沒有太大實質意義。有數得計，最起碼要超過半數，甚至如專家所指，五百萬人參加檢測，才能達到全民檢測的目標。政府再延長三天至下周一，也只是希望盡做以增加數字上可觀性，不會有戲劇性發展，幾可蓋棺論定，又是政府一次眼高手低之作。

圍繞事件的爭議，不會因為檢測完結而靜下來，究竟這個檢測用了多少費用，特區政府一直諱莫如深，愈被追問愈是不答，運作趨向黑箱作業，問責制蕩然無存，甚至連透明度也愈來愈低。抗疫是全民參與，不單止是檢測，一定要政府與民眾衷誠配合才能夠打退疫魔，萬萬不能把責任卸在民眾不配合檢測。就算美國疫情爆得這麼厲害，特朗普顛三倒四，怪責中國播疫，也不會賴在民眾身上。

民為貴，社稷次之，中國傳統也有民主觀念，和西方概念沒有衝突。不要以為標榜自己浸洋水、讀番書便不懂這道理，港英舊電池一直用高高在上的態度來面對公眾，夜郎自大，你要顯得自己地位比人高，便要有相應的實力，現在表現出來只是一味離地，完全不體察民情，多位局長先後失言，最近似乎也學了「避政司司長」鄭若驊，基本上除了宣布政策之外，封嘴隱形。

「膠官」本身沒有真材實料，濫竽充數，交了好運才能當上局長，在重要關頭便原形畢露。抗疫靠這班庸官，真的要打定輸數。內地貪腐嚴重，但打起硬仗，效率絕對比這班港官來得高。香港不是沒有人才，只是負責挑選的決策人，眼光真是令人懷疑，千揀萬揀，揀了鄭若驊做律政司司長，民望長期墊司底，相比起來，其他廢官也沒有那麼礙眼了。元首級待遇，庸中取佼，真是香港人的悲哀。