一場新冠肺炎疫情席捲全球，大多數社會經濟活動陷於停頓，全球經濟損失幅度難以估計。為了令社會經濟活動能重新正常運作，不少國家鼓勵研究機構和製藥公司盡快研發出能預防新冠肺炎疫症的新疫苗，大量生產，廣泛使用，以期有助遏止疫情擴散。

據報道，現時共有十家藥廠參加這場研發新疫苗競賽，希望能夠最早推出，覆蓋全球，其中包括美國、英國、中國、日本、南韓和俄羅斯。領先的有美國、英國和中國藥廠，都已進入第三階段試驗。最新消息是英國藥廠的疫苗本來領先，在近日一次試驗中出現嚴重副作用，暫時叫停。一般說法，是疫苗大約要到明年中左右才可以面世。跟着是哪個國家能夠率先用到製成品，以及在自己國內如何分配問題。

美國似乎是最心急完成疫苗測試的國家，盼能率先使用。特朗普在疫情初起時防疫表現惡劣，令美國成為全球最多確診和死亡人數的國家，現今他希望在拿到疫苗全民率先接種上挽回頹勢，如果疫苗能在大選前推出，他可藉此邀功，有助在大選中吸票，所以他不斷公開發聲，宣稱疫苗可望下個月面世。不過，各大藥廠和美國食品及藥物管理局雖然備受壓力，主管官員卻公開表示不滿，堅持一切藥物檢測步驟如常進行，最快也要明年中才能夠推出，擺明不賣他帳。

歐美各國藥廠是利潤掛帥，如果能率先得到批准製造疫苗，無論生產多少，都不虞市場，不論價錢，都可以得到各國政府優先收購產品，委託其他國家生產也可以享專利稅。中國卻表示將為世人的健康和防疫努力，一旦測試成功，疫苗將發放全世界，尤其以非洲優先。當下中美之間矛盾重重，如果中國研發的疫苗率先跑出，美國政府將甚為頭痛，拒絕購入等候自己藥廠的產品不太現實，容易授人以柄，被指政治掛帥不顧國民死活，但又不可能如美國藥廠般，擺明全數產品買下美國優先，跟世界其他國家一同排隊輪候分配又難以嚥下這口氣。

香港政府的態度，是跟着世界各國排隊等候疫苗，但疫苗初推出時一定不夠全球分配，只能買到極小量，到時又遇到哪個群組應優先接種問題。不過他們已公布，將安排醫護和老人優先。這個安排也合理，醫護走在前線要照顧病人，當然要及早免疫。老人屬於高危組別，一旦受到感染，隨時引起其他併發症，死亡率高，所以需要優先照顧。

如果疫苗率先得到批准大量生產的是中國，不知香港能否以國家成員身份取得特別配額，及早有疫苗可用？恐怕到時接受還是拒絕，也足夠令好鬧事的黑醫護傷透腦筋。