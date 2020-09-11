壹傳媒黎智英作為「為美國而戰」的洋奴走狗，一直自恃有保護傘庇蔭，想不到其無法無天最終讓其栽了個大觔斗。他涉刑恐東方報業集團記者，生平第一次被告上法庭，儘管保護傘繼續發揮作用，在表證成立下依然獲得放生，但有人視之為奇恥大辱自不待言。打在狗身痛在爹心，美爹不為走狗出頭實在無面，東方由是無辜被捲入一連串誣陷和攻擊的漩渦之中。

首先彭博發表題為「中方打擊黎智英」的文章，將案件暗示成爛果報是東方競爭對手的結果；接着的CNN更惡毒，除了說兩報陷入競爭外，更將已故的《東方日報》創辦人拖落水，利用網上誹謗內容加油添醋，大肆誣陷抹黑。誣陷抹黑的部分已有大狀駁斥，證明美媒純屬生安白造，反而所謂的兩報競爭是否成立不妨一談。

眾所周知，東方於一九八七年上市，至今連續四十四年全港銷量第一；而東網單月全球瀏覽量一度突破八億，APP及網頁版的每月活躍用戶人數突破一千萬，傲視同儕，全部有官方核數為證，無花無假。反觀爛果報銷量每況愈下，前年已經跌穿九萬份，早前挾黎智英被捕大做文章，自吹銷量升至五十萬份，惟不足數星期已打回原形，印數急插數倍。必須強調，所謂五十萬份水分極多，當日多區皆見不知名人士免費派發爛果報或免費供人取閱，這些都是有圖有片為證，不是爛果報自吹就能改變得了。

更不必說，壹傳媒一年蝕逾四億元，五年累蝕近二十億元，同東方根本無得比。有人每天為爛果報數廣告，發現廣告數量寥寥無幾，全版廣告幾乎沒有，如果爛果報真有能力與銷量第一的《東方日報》競爭，廣告商豈會吝嗇下廣告的錢？

說到底，讀者眼睛雪亮，廣告商心水更清，爛果報讀者層面狹窄，來來去去都是反中亂港之徒在同溫層取暖，早被主流市場唾棄，還談何與人競爭？