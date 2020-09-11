很多香港人以為自己智慧高，其實未必盡然，尤其是對社會大勢的判斷，恐怕更是錯多對少，不然，回歸後香港政經之路又何至於愈走愈窄？要判斷港人集體智慧的高低不難，且看他們平素念茲在茲的是甚麼話題。這些問題你作事後檢討，究竟是判對的多，抑或判錯的多？他們是智是愚，你便能略知一二。

早年，香港人最重視的話題在物業市場，近年是政治狀況，但回想起來，港人運用集體智慧所作的判斷，卻很少能準確。他們對於地產市道，曾經有很多看法，有一段時間老是埋怨本地住房是給內地人搶貴了。事實卻不然，前特首任內引入買家印花稅，使內地人來港買樓的數量急降，結果樓價仍是大幅飆升。

又有一段時間，不少人叨念着樓房是給自家人炒賣過度，故價格才高。前特首二話不說，接連引入額外印花稅、雙倍印花稅，把炒家打得死翹翹。但觀乎前特首在任五年，樓價卻升了一半，升幅為歷任特首之冠，可見普羅市民認為高樓價的成因，全屬誤判。

香港人又曾經十分仇視「地產霸權」，相信高物價是因為商舖租金太高所致。後來有團體做研究，發覺同一件民生物品，在租金相距最多達十倍的不同地方售賣，零售價卻是相近，反映出高物價跟高租金並無必然關係。

人們也曾認為本地的高樓價只屬「虛火」，欠缺實質支持力，一遇危機就會崩潰。豈料，二○一九至二○二○年，香港既有暴動，又遇上新冠肺炎疫情，樓價卻是起落不大，證實了虛火說的荒謬。

香港人以往最關心地產問題，到頭來卻是常判常錯，近來人們又將精力集中在談論政治，不少人對自己的見解執信不疑。但考諸往績，你認為他們在政治上的種種「高見」，能相信嗎？