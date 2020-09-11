有調查顯示，香港人嘅精神健康係自二○一二年以來最低！其實使鬼調查咩，開講都有話，政府無能，靠害市民！呢，疫情反反覆覆，彈上彈落，而社會持續動盪，經濟凋敝，市民搵食艱難，愁眉苦臉，點會精神健康吖！

市民精神消沉，除了黑暴與疫情夾擊，「房事」問題亦是主因，截至今年六月底，公屋輪候冊接近二十六萬宗申請，相關數字滯後約四至五年，一般家庭輪候時間由約二點七年升至約五點五年，總之望到眼出血都未上到樓！「房事」不通，生活點會輕鬆？而唔少劏房「廚廁合一」，空間細過監倉，洗咗啲餸菜常要放喺廁板上，沖水時都擔心會噴到啲餸菜！之前啲專家又話新冠肺炎可透過糞便傳播，阿哥，食都唔安心，住又逼窄屈到病，你話二十多萬劏房戶精神健康會好嗎？

都唔使扯到咁遠咯！疫情下，醫管局二月起削減大部分公立醫院非緊急服務，公院服務嘅輪候隊伍愈來愈長，乳癌、大腸癌及鼻咽癌病人首次治療等候時間亦增加百分之四至一成三不等。公院乳癌首次治療，約需等七十八日，即係逾兩個半月，唉，咁搞法，乳癌細胞擴散風險肯定大，對患者不構成精神健康威脅就有鬼咯！至於好似全關節置換手術嘅服務量按年下跌百分之八，之但係輪候時間反而增加噃！穩定新症由上一年度嘅平均等候四十九個月，增加至五十一個月，要言之，你跛咗都未輪到你換！

喺香港，冇錢千祈唔可以病，政府醫療券只可以睇吓傷風感冒。醫管局質素及安全總監鍾健禮就表示，要待全民檢測結束及疫情維持低位，才再考慮重新加強服務喎！唉！啲高層行政人員嘅思維，我哋基層蟻民永遠難明，即係話，疫情唔維持低位，則服務就唔會提高和加強？啲專家話今個冬季疫情或更兇猛，依照醫管局高層嘅講法，病人只好各安天命，等得到你當中六合彩，否則就節哀順變吧！