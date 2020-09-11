新冠肺炎第三波疫情來襲，香港防疫陣線一度潰不成軍，感染個案激增，現已趨向五千宗大關。全世界都知道並正在做加快檢測、早發現早隔離的防疫措施，內地支援推展、逾百萬人參加的全民檢測計劃本是一樁好事，但計劃剛宣布已被各種言論醜化，最妙的一個誅心論是指內地旨在透過計劃取得香港人的DNA！本以為這只是無知港人兼無腦而有心政客圈子的事，誰料世間蠢人無數，美國助理國務卿史迪威還要大做文章，令人忍不住又要調低對白宮官員的認知下限。

對於取DNA一事，不少專家及學者已解釋過，對醫學稍有認識的市民都不會相信，可是不少人卻相信了，且看荃灣區議員岑敖暉的一個網站貼文，他指內地「以防疫為名，大規模收集DNA……基本上就是建立了一個以科技全面監控的系統」。此話極嚇唬人，不懂內情者或被嚇倒，知道的人卻會被岑的惡意言論笑死。

過分操弄政治，便會趕絕科學、真理、是非！史迪威扮演「深深擔憂」的角色，他以美國外交官身份大談本港全民檢測計劃內存奸狡，原因是內地政府曾在新疆以身體檢查為由，大規模收集維吾爾族人的DNA，在香港做同一件事實在不奇怪。堂堂外交官員只顧信口開河，完全不理科學及真偽，這就是美國政客的政治盲區，可怕且不幸的是，這類政治盲區在過去幾年於美國政界、民間極速蔓延。

這裏且引專家之言，新型冠狀病毒是一種RNA病毒，政府推行的全民檢測其實是一種核酸測試，抽檢者的採樣會化驗是否含新冠病毒的核糖核酸RNA序列，故醫護人員取樣時會以取RNA為目的。甚麼意思？即採樣相對簡單，若要取得完整基因數據的採樣，不但採樣數量極大，採集及保存過程絕不是現在的操作。因此，專家的結論是：全民檢測的抽樣量根本不足以取得DNA。不要隨便被騙了！