原中國書法家協會分黨組書記、副主席兼秘書長趙長青受賄案近期在山東德州開審，市中級人民法院一審開庭。趙長青被指為他人在獲批中國書協會員、當選中國書協理事、協調工程項目合作等方面謀取利益，受賄折合人民幣二千五百萬元。一個藝術社團，居然有如此巨大的油水，着實令人咋舌。

這並非孤例。去年三月，中國美術家協會原分黨組成員、副秘書長杜軍因受賄被判囚六年。其斂財手段與趙長青如出一轍。杜軍的恩師、原中國美協主席劉大為也牽涉多樁醜聞，黯然隱退，其在全國各地不少題字被剷除。

美術家協會、書法家協會號稱是民間組織，但其實都是官方機構，擁有明確的行政級別、財政編制。全國文聯是正部級單位，書協、美協是其二級機構，屬正局級。像趙長青身為書協黨組書記、秘書長，是掌握實權的一把手，而書協主席多由藝術家領銜掛名。他們實際通過公權力綁架了藝術界。可以成為書協、美協會員，意味着獲得官方認證，擁有了入場券和「升值器」，作品價格便可飛漲。如果再能升格為理事、副主席，便更加名利雙收。而決定誰能成為會員、理事，實際上操之於趙長青、杜軍們手中，無怪乎日進斗金，腰纏萬貫。

書法、美術作品還成為權錢交易的載體。一些企業主購買官員的作品，等於變相行賄。趙長青就曾通過此舉大肆斂財，且沾沾自喜此乃合法手段。安徽煤老闆李士杰向其行賄數百萬元，結果當選為安徽書協主席、中國書協理事。

在這幾年的反腐中，不少協會團體淪陷。除了書協、美協這樣的藝術團體，還包括經濟行業團體、宗教團體、慈善團體等等，例如中國佛教協會會長學誠、道教協會副會長張繼禹皆黯然落台。中國紅十字會更曾因「郭美美事件」被譏諷為「黑十字會」，其負面形象至今都未能扭轉。

各類直接與企業打交道的行業協會，更成為「太上皇」。中國畜牧業協會原秘書長沈廣貪污公款一千二百萬元，四川省工程爆破協會副會長李榮飆，受賄一千五百萬元。這些協會都是頭戴「紅頂子」，背靠政府，擁有授權，具有準行政職能，其開展的評比、檢查、審批、標準制訂、資格認證等，甚至能決定企業生死，企業自然不敢得罪，爭相燒香拜佛，逢迎唯恐不及。這實際上仍是行政腐敗的延伸。

而這些社團組織的自我角色定位也是官方單位，跋扈傲慢，頤指氣使。如紅十字會在新冠肺炎疫情期間的糟糕表現，在這方面演繹得淋漓盡致。他們不以服務為己任，而時時以管制者、掌控者自居，壟斷稀缺資源。結果，這些「國字號」協會的金漆招牌，淪為利益輸送的平台；公共組織，淪為部分小圈子的「自留地」。這是大政府、小社會的典型縮影。

官方現在標榜推行共享共治，如若有誠意，首先就應有氣度、有胸襟地真正放權，吸納公民參與和公共治理。各類社團組織，可看作風向標。