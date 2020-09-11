功夫茶：隱形患者四處走　𦧲多三日又如何

全民檢測計劃展開以來，截至尋日，計劃累計都係一百五十多萬人次接受採樣，只有全港人口嘅大約兩成，而政府決定將計劃再延長三日，至下周一結束。嗱！唔好畀功夫茶批中，庸官即使出盡九牛二虎之力，恐怕谷盡都難突破二百萬人次。當然，庸官通常都會跌落地順道揦番拃沙，否認想「造靚條數」，而係「願檢盡檢」喎！

香港人出名現實，「願檢盡檢」又冇獎品又冇獎金，𦧲多三日，又會有幾多人透過網上預約系統登記啊！呢個計劃，有傳染病專家都質疑成效！成個計劃十四日，若只計及計劃所涉嘅人手開支，港府或燒近一億六千萬元，以暫時只搵出二十一宗確診個案計算，即平均每宗個案成本約八百萬個大洋！難怪有議員批評，與其藥石亂投花咁多公帑，倒不如資助因疫情而水深火熱嘅市民！

嗱！功夫茶係務實派，都支持政府推動政策應使則使，依家中央關愛香港同胞，全民檢測冇錯由中央支付，不過大筆場租和工作人員薪金等費用，政府又遮遮掩掩未肯透露實際開支，一味「願檢盡檢」叫人猜不透究竟實效如何？公務員事務局局長聶德權日前就指出，已透過計劃找出近二十名隱形患者，推算社區內仲有九十至一百名隱形患者，呼籲社會共同參與！

局長啊局長，你估你把口係金口咩？延遲多三日，有可能找到那百個隱形患者？呢，如果你推算係啱，即係有成百個隱形病毒炸彈，延長多三日，又係得個吉！「大海撈針」局長應該知點解啩？聶局長又話，對外界指有老師或員工被迫參與計劃，佢認為抗疫關乎個人及整個社會嘅利益，作為社會嘅一分子，市民亦有責任參與，不同行業和組群呼籲參與是正常和應該，但最終是否參與則屬個人決定。

局長講來講去，訊息傳遞就係「廢官廢噏，聽完耳塞」！全冇誘因叫市民積極參與檢測，倒不如靜雞雞，認低威，好似食衞局局長陳肇始話全民檢測好難再推第二次了！依家聶局長一番「肺腑之言」，功夫茶略一思索，又覺得有多少武俠小說寫高手過招，總不能冇招式，嗱！好似呢段咁：這少女劍走輕靈，身隨劍走，劍隨身遊，眨眼之間，對方只覺得四面八方都是她的劍影，也不知哪一劍是實，哪一劍是虛！

全民檢測計劃一來錯過關鍵時機；二來事前安排欠周詳；三來甩轆多多，有冒名登記、失去紀錄、甚至陰陽錯分；依家局長又推算社區有成百名隱形患者，𦧲多三日叫人參與，係人都知冇可能搵出成百個「人形炸彈」啦！與其估唔到哪一劍是實，哪一劍是虛，不如留喺屋企，日日上東網即時知天下事好過咯！