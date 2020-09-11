世界視線：三颱風連襲半島　金正恩力保秋收

周三是北韓立國七十二周年，官方喉舌在這天破天荒沒有大事宣傳歌舞昇平的慶祝盛況，反而報道領袖金正恩主持勞動黨會議，在會上直指國內面對嚴峻的颱風災情。由八月底至九月初，朝鮮半島在短短半個月，史無前例地遭受三場颱風吹襲，由於風災發生之時，正值糧食秋收前夕，再加上新冠肺炎疫情，對北韓民生及政治穩定構成嚴重挑戰。

雖然早在上月底，金正恩就已對全國發出防災動員，但災情顯然仍超出他的預料。金氏為此撤換了重災區咸鏡南道的地方領導層，批評他們未按中央指示作好防災準備，導致數十人傷亡。他同時以個人名義向災區黨組織發出公開信，承諾由平壤派出一萬二千名黨員赴災區救援，力保農業收成。

金正恩因為救災工作而頻頻露面，使得之前國外媒體對其健康問題的種種傳言不攻自破，顯示北韓內部並未出現權力動盪。但是，對於內外交困的北韓來說，風災仍顯得百上加斤。金氏近年牢牢掌握黨政軍大權後，一直試圖休養生息，改善北韓經濟狀況。他一方面與美國總統特朗普直接舉行峰會，另一方面積極在靠近中國的地帶建立經濟改革區，希望增加外貿和改善旅遊業，提升農業現代化，達到糧食自給自足。然而他的計劃一波三折，美朝關係非但未獲突破，各項經濟建設又因為疫情和風災而備受影響。

在三八線以南，主張對北韓強硬的南韓政團和輿論，密切注視着金正恩的一舉一動。南韓輿論開始推測北韓民眾將面對更嚴峻的糧荒，主流媒體報稱北韓經濟每況愈下，平壤周邊的年幼乞丐明顯增多，他們聯群結黨乞食及偷竊，造成社會問題。大饑荒的恐懼亦在居民中蔓延，擔憂比上世紀九十年代更嚴重的經濟大崩潰會來臨。

美韓媒體智庫亦關注北韓的核武動向，據指負責研發核潛艇的北韓新浦造船廠並未在風災中受損，並發現準備從水下試射彈道導彈的迹象。潛台詞是，美韓擔憂在經濟民生矛盾加劇的情況下，北韓可能會展示核潛艇打擊能力以鞏固政權。