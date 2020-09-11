神州觀察：莆田系醫院作惡　與百度狼狽為奸

莆田系醫院與內地搜索引擎百度的關係可謂人盡皆知，簡單來說，二者就像狼與狽，需要相互依託，共同進退，以致被民眾戲稱為「莆田百度」或「百度莆田」，成為不折不扣的利益共同體，狼狽為奸，一再作惡害人。

寧夏銀川市歐亞男健醫院一眾經營管理及醫務人員淪為惡勢力犯罪團夥，長期以虛假廣告招攬患者，並通過虛構、誇大病情等方式，誘使、強迫患者接受虛設、增設的治療項目，四年間非法攫取逾一點七億元人民幣巨利，受害人超過一百名。銀川市興慶區法院近日就此案一審公開宣判，醫院主要負責人蘇益雄獲刑二十年，並處罰款六百餘萬元，其餘四十多名被告分別獲判兩年半至十九年不等刑期。

事發去年五月，當地公安分局掃黑辦在獲悉相關線索後成立專案組，之後部署實施收網行動，因所涉受害者眾多，又遍布於江西、天津、福建等六個省市，當局不得不於隨後公開發布通告徵集相關違法犯罪線索。訊息顯示，包括醫院法人在內的涉案團夥主要成員都來自福建莆田，亦說明歐亞男健是一間名副其實的莆田系醫院。

值得一提的是，此前貴州遵義也有一間歐亞醫院因同類醜聞被查，且不論涉案團夥成員及受害者人數、非法所得皆遠超本案，而本次涉案醫院就曾向對方取經，對方並派「專家」前來培訓指導，悉心傳授「害人經」，以致有受害人在手術台上被坐地起價，正常一千多元的小手術最終需付款數萬元，否則不給縫合傷口，這哪裏是醫院，簡直就是屠房。有指莆田系醫院佔了內地民營醫院八成之多，想想真是可怕，在這樣的經營理念下，不知還有多少人要遭殃。

莆田系醫院之所以能夠遍地開花，賺得盆滿缽滿，百度可謂功不可沒。據指百度最核心的業務就是搜索引擎服務的廣告收益，當中醫療廣告又佔了極大比重，在價高者得的「競價排名」遊戲規則下，百度眼中只認錢，誰給的錢最多，就幫誰的廣告放在搜索引擎最前面，卻不需仔細審查分辨廣告的背景、真假，至於應該遵守的法例規章、履行的社會責任亦都被統統拋在腦後，簡直是在助紂為虐。所以這些年才會有眾多像魏則西那樣的患者不斷上當受騙，乃至付出生命代價，一再令民眾恨之入骨。

面對莆田系醫院這樣的「大客戶」，百度亦是認錢不認人，廣告收費並不便宜，為此雙方還曾進行過一番「博弈」，有人抱怨稱利潤大多進了百度口袋。然而抱怨歸抱怨，莆田系醫院亦深知離不開百度，惟有繼續合作，反正他們也都知道，羊毛出在羊身上，大不了多騙些患者，多敲詐些錢，為此更須「組團作惡」。