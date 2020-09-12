正論：收完補貼謀裁員　國泰道義丟一邊

保就業計劃成為大小企業予取予求的提款機，第二期申請即將截止，絕大部分在第一期獲批補貼的企業都繼續申請，唯獨獲批補貼金額全港最多的國泰航空，居然率先跳出來表明不會申請第二期補貼。原因當然不是嫌錢腥，更不是良心發現，而是急欲擺脫保就業計劃不能裁員的緊箍咒，密謀大規模裁員。意味既獲港府補貼又獲港府注資的國泰，兩邊通吃後拒絕履行社會責任，打完齋不要員工，毫無道義可言。

眾所周知，國泰因為管理不善而令國際排名拾級而下，乘客投訴不絕如縷，高層數年前炒燶期油，更令國泰出現嚴重虧損；去年又因為反修例黑暴縱容員工反中亂港，旗下機師及空服員紛紛淪為暴徒，遭國家民航局發出重大航空安全警示；今年則因為新冠肺炎疫情來襲，徹底打殘航空業，國泰載客量暴跌九成九，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。瀕臨「冧檔」之際，國泰卻獲港府充當「白武士」，首次向私人企業注資二百七十三億元打救，美其名曰保住香港國際航空樞紐之名，實際上厚此薄彼，大慷納稅人之慨。詎料沒有最慷慨，只有更慷慨，未幾國泰又獲港府批出保就業計劃，連同國泰港龍及旗下多間公司合共獲得六點八億元工資補助，冠絕全港。

外界早就質疑，國泰既已獲港府破天荒巨額注資，再伸手拿取保就業補貼，食相實在太難看，何況保就業計劃每期補貼企業員工三個月工資，過後即使企業裁員也沒有法律責任，誰也不能保證國泰花光補貼後不裁員，結果不幸而言中。國泰航空及國泰港龍昨日表示，將不會申請新一輪保就業工資補貼援助，而部分集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空等則會申請。消息指此舉是為裁員鋪路，國泰最快下月向董事會提交第四季重組方案，當中包括裁員。實際上，上月已傳出國泰將裁減三分之一員工，而員工被迫放無薪假的政策更一直沒有停止，所謂保就業早就淪為空談。

誠然，疫情正面衝擊航空及旅遊業，全球多間航空公司都面臨空前困難的經營狀況，但大部分航空公司都是自負盈虧，適者生存，獲政府直接注資打救的絕無僅有，例如澳航僅獲澳洲政府有限度補貼，泰航更在泰國政府要求下重組債務。國泰得到港府厚愛本來已是「獨步全球」，收取巨額公帑後隨即露出猙獰面孔，向服務多年、共度時艱的員工開刀，罔顧社會責任，無情無義，莫此為甚。

馬克思《資本論》有句名言：「資本來到世間，從頭到腳，都流着血和骯髒的東西。」此話放諸國泰顯然也不誇張。數年前國泰高層炒燶期油，引致逾八十億元虧損，高層不務正業，代價卻由基層員工承受，最終裁員數百人；數年後更大規模的裁員潮隨疫情殺至，流血的永遠是沒有議價能力的基層員工。君不見，國泰早前公布今年上半年業績，淨虧損達到九十九億元之巨，惟高層頂多假惺惺地減薪，在風高浪急之際仍保有一席之位；可憐的是基層員工，他們同樣需要養妻活兒，同樣需要工作餬口，甚至他們從來沒有在工作上犯錯，到頭來卻隨時成為第一個被開刀的對象。有指國泰多個部門主管均被要求擬定裁員名單，可見一場腥風血雨已是無可避免。

然而，國泰弄致今日田地，真的只是疫情的錯嗎？真的是非戰之罪嗎？國泰曾是全球排名第一的航空公司，可惜不思進取，服務質素每況愈下，延誤超賣、機件故障有如家常便飯，早就跌出全球三甲排名。本報近日收到多宗投訴，急於移民的港人家庭在購買國泰飛澳洲的直航機票後，竟突然遭國泰取消機位，事後只漫不經心說句不接受退款便等到年尾有機位為止，完全不顧乘客急於移民的感受。國泰所謂的以客為尊，實在諷刺。

正因為國泰店大欺客，以龍頭航空公司自抬身價，擺出大到不能倒的架勢，視乘客權益如無物，才會被唾棄，疫情不過加速死亡而已。偏偏港府注資之餘卻無權過問國泰管理，不要求國泰全面改革，提升服務，公帑打水漂也就罷了，國泰痼疾不除，長貧難顧才是最大問題。一旦國泰將公帑耗盡，再次攤大手板問港府要錢，港府給還是不給呢？

當然，港府充當冤大頭、搬石頭砸自己腳的例子屢見不鮮，國泰絕對不是孤例。第一期保就業計劃便赫見壹傳媒旗下的《蘋果日報》及相關機構榜上有名，獲得近三千五百萬元公帑資助。如果說，淫媒爛果繼續申請第二期補貼而港府照批，絕對不足為奇。不吃白不吃，有無能的政府，自然有吃裏扒外的企業，一場疫情，揭示了特區的倒行逆施、光怪陸離。