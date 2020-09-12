產評：美泡沫經濟等爆　環球自保勢脫鈎

美股近期持續大幅波動，凸顯泡沫白熱化，投資者旨在博美國總統特朗普於十一月大選前會維穩。由於股市已反映今季經濟復甦，若末季稍有差池，泡沫勢必爆破。更甚的是，雖然聯儲局再次釋出貨幣政策持續寬鬆的信號，但這建基於嚴重透支美國政府財政和美元信用，長遠必損及經濟競爭力，泡沫經濟只是等爆而已。各國為求自保，「反全球化」是大勢，孰危孰機還看各地政府能否推動經濟模式轉變，當危機淹至，冀能盡量降低「火燒連環船」的衝擊！

須知道儘管特朗普極力吹噓美國經濟本季大幅反彈，惟背後僅靠早前開動印鈔機和利率降至零水平所致，務求穩住短期形勢，確保十一月初成功連任。在一輪「死貓彈」後，只會令全美國、乃至全人類付出更高昂代價。

據美國國會預算辦公室月初修訂今後十年的財政展望，提出截至今年九月底的財政年度，赤字將擴至三萬三千億美元，為上財年的三倍，且聯邦政府債務佔國內生產總值（GDP）比率亦會增至126%，較二次世界大戰結束時的水平還要高，可謂史上最糟糕！美國政府亦因大量舉債，今後十年利息支出將翻一番，美元信用亦會因無止境的印銀紙而被削弱，試問怎還債？

難怪本世紀初因貨幣政策寬鬆而搞到全球滿城風雨的聯儲局前主席格林斯潘亦不諱言，美國經濟最大擔憂是通脹和預算赤字，尤其是美國的私人投資持續低迷，無法有效提升生產率，且政府財政失衡已去到「失控」！經濟泡沫愈吹愈大，「打腫臉充胖子」只是自欺欺人。

特朗普面對內部「爛局」，選擇是諉過於人，大打「中國牌」，高舉「反全球化」旗幟。為適應新形勢，各國要改變採購鏈模式，過去的國際路線已行不通了，只有以地區化、本地化路線取代。疫情下經濟停擺引發經濟衰退，將經濟基數一次過推至低點，也在一併消化「反全球化」所帶來的衝擊。

所謂「窮則變，變則通」，未來各經濟體包括中國，都要用心經營內需，增加自給自足程度，致力保持穩定。全球經貿關係既非單方面可以促成，美國所選擇的路線是寧可攬炒，互惠互利的協同效應基礎不再，取而代之是你爭我奪的「零和遊戲」，最惡劣是發展成「熱戰」！可悲的是環顧當今，世界還未能取締美元霸權，只有順「脫鈎」之勢，做好防範，他日能盡量減少外部風險傳導所帶來的衝擊，望能找到絕處逢生的機會！