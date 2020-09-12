神州觀察：享用豪華辦公樓　勿忘日子正吃緊

今年全國兩會期間，中央多名高官喊話警告，要求各級政府需帶頭過緊日子，壓縮開支，節約財政。原因大家也都知道，年初突發的新冠肺炎疫情給國內經濟造成嚴重衝擊，民眾就業及日常生活舉步維艱；加之今年以來旱澇、蟲災等災情不斷，只怕口糧都會成問題，更別說貿易戰及日益緊張的國際關係帶來的各種不利影響，當局其實已經喊了很久，實在沒有奢靡浪費的資本。

中央第三巡視組早前向國家煙草專賣局黨組反饋巡視情況時重點提到，廣東省煙草局在舊辦公樓還能使用的情況下，仍違規搬進位於珠江城大廈的豪華辦公大樓，事後被要求落實整改，據指日前已在往回搬。中紀委國家監委官網近日發文批評該類享樂主義、奢靡之風，指黨政機關大樓只是辦公場所，能滿足日常公務需求即可，目的是為人民服務，而非拿來攀比豪華氣派；國家煙草專賣局則表示會嚴肅追責問責，並已派員赴粵調查。

公開資料顯示，珠江城大廈總投資超過三十億元，屬於國際超甲級寫字樓，且是經國家煙草專賣局審批同意、廣東省煙草局獨家投資興建，辦公場所獨佔大廈最頂部十層樓層，如同空中別墅，可以俯瞰無敵江景，遙望日出日落，堪稱夢幻級別。內部裝修、辦公用具選材用料都是貴價貨、品牌貨，乃至餐廳、會議室、接待室、休閒娛樂場所一應俱全，奢華程度不輸五星級酒店，以致年租金加上物管費高達七千萬元以上，惟大部分區域皆屬閒置狀態，可見有錢單位就是如此任性。

早前亦有內媒報道，作為央企的中國南方電網廣東電網公司，在原有兩幢辦公樓仍能滿足生產辦公需要的情況下，又以其他名義耗資逾二十一億元興建十多萬平方米的豪華辦公大樓，內裏同樣設有多個高檔餐廳、禮堂及健身房、娛樂活動中心等。當時有人給算了一筆帳，指相關資金可以建造五千多間「希望小學」，或為一百一十多萬名貧困地區患愛滋病的兒童提供一年所需營養食物；偏偏對於這些國有壟斷企業來說，胡亂花錢、追求奢華享受似乎毫不受約束，寧願比土豪還要豪氣，也不願理會民生疾苦，時事多艱。

事實上，不論是在艱難時期，還是日子好過時候，政府早有明文規定，任何黨政機關都不得違規興建、裝修辦公樓等樓堂館所，嚴禁鋪張浪費，然而一些地方照樣可以一擲萬金，頂風違建，沿海富庶地區如此，西部貧困地區亦如此，動輒修建如白宮、紫禁城、天壇一般，極盡奢華之能事，令人嘆為觀止。如今中央又號召全國厲行節約，杜絕餐飲浪費，百姓都在積極參與，省下來的卻不夠黨政機關揮霍，實在不應該。